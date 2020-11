– En er altfor lite

Kun én av de nominerte bøkene til Bokhandlerprisen er sakprosa. – Det er altfor lite, sier NFFO-generalsekretær Arne Vestbø.

– Vi som representerer sakprosafeltet er vant til å bli litt skuffet når sånne lister og markeringer kommer. Men sammenliknet med i fjor hvor det ikke var noen sakprosabøker nominert, er det jo mye bedre at det nå er én, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening).

I dag ble de nominerte til Bokhandlerprisen offentliggjort, og blant de nominerte er det kun én sakprosabok, nemlig Erika Fatlands Høyt (Kagge). Vestbø mener én tittel er en start, men at det fremdeles er for dårlig.

– At kun er én av ti nominert er en sakprosabok er altfor lite og altfor dårlig. Vi er så veldig glade for Erika Fatlands nominasjon og heier også på de skjønnlitterære forfatterne, men vi vet jo hvor stor del av den norske litterære offentlighet utgjøres av sakprosabøker. Her er det åpenbart en jobb å gjøre med tanke på synliggjøre sakprosa bedre.

– Et strukturelt problem

NFFO hadde en omfattende diskusjon med Bokhandlerforeningen i fjor, hvor de blant annet snakket om de få sakprosabøkene som har nominert til Bokhandlerprisen opp gjennom årene.

– Vi har jevnlig dialog med Bokhandlerforeningen, og jeg tror de er klar over at dette er en utfordring. Men når det nå har gått ett år og vi får en ny nominasjonsliste med bare én sakprosabok, er det klart at dette er et strukturelt problem. Nominasjonslisten speiler ikke virkeligheten, og det trengs en bevisstgjøring i bokhandelen på dette. Jeg vet ikke hva Bokhandlerforeningen sender ut av oppfordringer til bokhandlerne, men kanskje må de ta en runde med bokhandlerne slik at prisen speiler bredden i litteraturen – for det gjør den ikke nå.

– Ikke vond vilje

– Er det slik at bokhandlerne foretrekker skjønnlitteratur fremfor sakprosa?

– Jeg synes det bildet er mer nyansert enn at man kan si at bokhandlerne overser sakprosa, jeg tror ikke det. Jeg ser masse god profilering av sakprosa i bokhandelen, sier Vestbø, og legger til:

– Det er en gammel fanesak for oss, at det å fremme sakprosafeltet ikke handler om å dra ned skjønnlitteraturen. Vi vil heller skape en bevisstgjøring for at litteraturfeltet er større enn hva man noen ganger får inntrykk av.

Vestbø mener det er viktig at Bokhandlerprisen speiler bredden i norsk litteratur.

– Av en eller annen grunn «glemmer» bokhandlerne sakprosa når de skal nominere bøker. Jeg tror ikke dette er noe av vond vilje.

Åpen for egen sakprosapris

– I 2017 uttalte dere til BOK365 at dere hadde en jobb å gjøre ut mot bokhandlerne. Hva har dere konkret gjort?

– Vi hadde et stort seminar i februar, hvor vi blant annet diskuterte hvordan vi kan samarbeide med både bibliotek og bokhandlere om å få formidlet sakprosa bedre. Det var en fin start på en samtale, hvor det dukket om en del gode ideer. Dessverre slo coronaen oss alle i bakken en måned senere, men dette er en dialog vi gjerne vil følge opp, sier Vestbø.

– Er det ønskelig å ha to Bokhandelpriser, én for skjønnlitteratur og én for sakprosa?

– I utgangspunktet mener jeg at man bør bevare Bokhandlerprisen, men heller utvide perspektivet for den. Men jeg er absolutt åpen for å diskutere det, sier Vestbø.

Han legger til at NFFO allerede deler ut Bokhandelens sakprosapris:

– Vi har de siste årene hatt et fint samarbeid med Bokhandlerforeningen om en egen sakprosapris, som har blitt delt ut under Lillehammer Litteraturfestival, og som Shazia Majid fikk i år. Kanskje trengs det et mer systematisk arbeid med utgangspunkt i denne sakprosaprisen?

– All litteratur kan nomineres

– Vi er tydelige i all vår kommunikasjon til bokhandlerne om at all litteratur kan nomineres, og vi har også tydeliggjort ytterligere at Bokhandlerprisen er åpen for all type litteratur, forsikrer Trine Stensen, avtroppende leder i Bokhandlerforeningen.

Foreningen har også i sin kommunikasjon til bokhandlerne særlig trukket frem sakprosaen. Her er mailen som gikk ut til alle landets bokhandlere fra Bokhandlerforeningen:

«Hvem mener du fortjener årets Bokhandlerpris? Klikk på lenken under og stem på den forfatteren du mener har skrevet årets beste bok. Er det en sakprosabok som er din favoritt i år? Eller kanskje en ungdomsbok – husk at du kan stemme på alle norske utgivelser»

– Kunne det vært en idé å innføre to Bokhandlerpriser, en for sakprosa og en for skjønnlitteratur?

– Dette er noe styret har diskutert tidligere, og kommet frem til at den formen vi har i dag er bra. Det er alltid et ønske om mer sakprosa på lista, men vi kan ikke påvirke hvilke bøker bokhandlerne nominerer, sier Trine Stensen. Hun tror det lave antallet sakprosa-titler i finaleheatene også kan bunne i at hva man leser av sakprosa kan være svært variert, mens man lettere samler seg om noen skjønnlitterære titler.