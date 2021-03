What does the fox say?

Ja, si det. Men hva Andreas Tjernshaugen i hvert fall vet, er at reven tar pappa-rollen på ramme alvor.

Andreas Tjernshaugen har skrevet om fugler i Meisenes hemmelige liv (2015) og hvaler i Hvaleventyret (2018) og Blåhvalen (2020). Nå er han bokaktuell med Reven – Portrett av et villdyr (Kagge). Hvorfor ble det nettopp reven denne gang?

– To grunner: Reven er av de mest interessante dyrene vi har her i landet, og så er den nær oss. Stort sett overalt i Norge hvor det bor mennesker, er det også rev. De er virkelige villdyr, som er ute på jakt hver natt, og jeg synes folk bør få øynene opp for dramaet i den nære naturen, forteller Andreas Tjernshaugen til BOK365.

God pappa

– Noe kun de færreste av oss vet om reven?

– For eksempel at revens pupiller er loddrette sprekker – som i katteøyne. Tunga er derimot myk som på en hund, det har jeg kjent selv da jeg matet tamme rever, forteller Tjernshaugen, og legger til: – Og så er det kanskje ikke alle som vet at revefedre er omsorgsfulle. Hannreven skaffer mat til revemoren mens hun er opptatt med å die og varme valpene nede i hiet. Når valpene vokser til, leker faren med dem og er med på å hente mat til dem mens de lærer å jakte selv. Den aktive farsrollen har reven til felles med ulven, mens hundene våre stort sett har mistet farsinstinktene.

Veldig lekne

– Hva overrasket deg mest i arbeidet med boken?

– At revene er så lekne. Det er ikke bare valpene som leker, men voksne rever også. De leker med hverandre, spesielt i paringstiden, og de leker med byttet omtrent som katter. Dessuten kan de terge større dyr som rådyr på en måte som virker utpreget leken.

– Blir det en ny dyrebok neste år? Og kan du røpe allerede nå hvilket dyr som vil stå i sentrum da?

– Jeg jobber med et nytt prosjekt, og det har noe med dyr å gjøre, ja! Mer tror jeg ikke jeg skal si ennå.

Tre bokanbefalinger fra Andreas Tjernshaugen:

Hekneveven av Lars Mytting (eller Søsterklokkene da, hvis du ikke har lest den første i serien)

Når landet mørknar av Tore Kvæven. Den er ikke ny, men den er veldig god.

Gyldendals store fugleguide. Det er jo vår!