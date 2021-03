Kriminell suksess

– Over all forventning, sier Knut Gørvell om årets heldigitale Krimfestival – som også blir liggende som påske-tapas.

Coronaen til tross: Det ble Krimfestival også i år, tre dager til ende. Totalt kunne man friste med rundt 50 forfattere og like mange poster som fyller årets festivalprogram. Blant de største plakatnavnene var John Grisham, David Baldacci, Harlan Coben og Val McDermid. Til sammen har kvartetten solgt rundt 600 millioner bøker. Med på laget hadde de flere internasjonale, svenske og norske toppnavn.

Trass i at den tiende Krimfestivalen ble en heldigital affære, uten sedvanlig liv og røre i Akersgata, sier festivalsjef Knut Gørvell seg svært fornøyd med uttellingen:

– Det har gått over all forventning. Vi har naturlig nok slått alle publikumsrekorder ned i støvlene. Og jeg kan kanskje ikke få understreket nok at du fortsatt kan se alle programmene når du vil på krimfestivalen.no. Derfor kan det bli tidens krimfestival-påske, sier Gørvell.

Nærum mest pop

– Med en heldigital løsning er det ekstra målbart hva publikum var mest interesserte i?

– Her er det mye som er målbart ja, og samtidig er visningene akkurat kommet i gang. Så dette vil vokse på. Hittil har vi hatt over 22 000 besøkende, og flere tusen av dem har vært innom ni ganger eller mer. Knut Nærums «Norsk krimlitteraturhistorie fritt etter hukommelsen» er foreløpig den mest populære, men det kan hende han får konkurranse av for eksempel John Grisham og David Baldacci. Begge har nå lagt ut intervjuene på sine sider.

– Hva var høydepunktene for festivalsjefen selv?

– Først og fremst var det et høydepunkt at vi klart å gjennomføre og på en enda mer profesjonell måte enn tidligere. Så var det selvsagt ekstra stas at vi fikk intervjuer med virkelig noen av verdens mestselgende forfattere som John Grisham, David Baldacci, Harlan Coben og Val McDermid som til sammen har solgt over 600 millioner bøker.

Sperrebånd-trøbbel

– Dere fikk trøbbel med politi og sperrebånd underveis?

– Ja, det var litt morsomt og litt stressende når politiet freser inn på Krimfestivalen. De hadde fått tips om at det måtte være et åsted her i Cappelen Damm-huset siden det var satt opp mange av politiets sperrebånd i vinduene. Vi forsøkte å forklare de ivrige politifolkene at vi hadde fått sperrebåndene for mange festivaler siden av politiet selv. Vi har jo hatt ekte åstedsgranskinger på festivalen – også i år med Eva B. Ragde. Til tross for min forsvarstale ble vi pålagt og ta ned sperringene så ikke forbipasserende skulle bli urolige.

– Savnet du miljøet, det å kunne samle mange krimforfattere fysisk på ett sted?

– Det er selvsagt en helt annen puls med en festival med mange tusen mennesker som kommer og går. Likevel fikk vi noe av den følelsen siden vi gjorde live-opptak uten publikum og dermed i alle fall fikk litt hektisk puls og hyggelige møter med noen få forfattere av gangen.

«Hele landets krimfestival»

– Noe dere henter ut av erfaringer fra denne festivalen og tar med dere videre?

– Vi håper og tror at årets festival gjør dette til hele landets krimfestival, og ja vi vil helt sikkert ta med oss det at vi kan filme eksklusive intervjuer hjemme hos internasjonale forfattere om de ikke har anledning til å komme, sier Knut Gørvell.

– I år arrangerte dere den tiende krimfestivalen. Neste år gir jo rom for ytterligere feiring med tiårsjubileum. Blir det Krimfestival i 2022?

– Vi håper selvsagt at årets suksess ansporer til ti år til med festival. Vi har i alle fått langt flere gode tilbakemeldinger på mail i år – for vanligvis får vi jo dem der og da av publikum. Så vel møtt til Krimfestivalen 2022!