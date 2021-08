Vulgært mange penger til bevaring

– Hvor tilbringer du ferien, Britt?

Den kommer jeg hovedsakelig til å tilbringe sammen med venner og familie på dugnad i vårt nyinnkjøpte hus fra 1912, i Halden. Heldigvis er det bare 300 meter til havet, slik at det blir mange muligheter for et forfriskende bad

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Mye bading i havet, og helst med badetemperaturer over 15 grader. Etter tre år i nord har det blitt et stort savn.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Hittil i år har jeg faktisk ikke lest en eneste bok. Jeg har vært litt opptatt av ikke å forstyrre min egen stemme i den skriveprosessen jeg har vært inne i. Nå som min bok er ferdig, har jeg lånt en diger sommerstabel på biblioteket. Jeg liker å lese litt dyster litteratur på lyse sommerdager, så først ut er Tvillingenes dagbok av Agota Kristof.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

«Britt Dritt – en oppvekstroman». Det ville vært en delvis sannferdig beretning om livet i en generisk bygdekommune med en stor overvekt av skog og åkre. Tittelen er for god til ikke å brukes, selv om jeg hadde en fin oppvekst.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Med bokutgivelse 1.september blir det nok noe mailsjekking i ferien i år. Så er det jo en viss sjanse for at de fleste som kan tenkes å sende meg en jobbmail, står i kø i Kristiansand dyrepark eller er på hytta med dårlig dekning, i hvert fall har det vært slik under fellesferien.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Hjemmelaget marsipankake, norske jordbær og nykvernet kaffe fra vår faste kaffebrenner i Lofoten.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Patti Smith! Hun er ikke bare en inspirerende musiker, men også en særdeles dyktig forfatter og fotograf. I det hele tatt et veldig spennende menneske jeg gjerne skulle invitert på mitt marsipankakelag.

– Ditt beste ferieminne?

Somrene på Hvaler som barn. Med solbleket hår, barbeinte føtter og gamle, lefsete Donaldblader. Må også trekke frem bryllupsreisen min rundt omkring i Nord-Norge sommeren 2019. Det var en opplevelse for livet.