Volan blir ny Gyldendal-direktør

Ingeborg Volan blir ny direktør i Gyldendal Litteratur.

– Vi står i en tid der leservaner og markedet for litteratur forandrer seg raskt. Å opprettholde og styrke lesingens plass i samfunnet, er en viktig utfordring for å ivareta både norsk litteratur og demokrati. Jeg er imponert over hvordan Gyldendal har tilnærmet seg denne utfordringen, sier Volan, og fortsetter:

– Gyldendal har en særlig tradisjon som utgiver av litteratur med høy kvalitet og som garantist for ytringsfrihet i kunsten. Forlaget utmerker seg ved å fortsatt satse på kvalitet samtidig som mulighetene teknologi og endrede leservaner gir, møtes med nysgjerrighet og kreativitet. Å få lede dette arbeidet videre er en fantastisk mulighet, og jeg ser fram til å utforske nye måter å engasjere norske lesere og lyttere på sammen med det svært kompetente fagmiljøet i Gyldendal Litteratur.

Volan kommer fra stillingen som administrerende direktør for De Norske Bokklubbene, og hun har tidligere redaktør- og ledererfaring fra blant annet Dagens Næringsliv, NRK og Adresseavisen. Hun har bred erfaring med å utvikle publisistiske virksomheter med en lang historie, samt betydelig erfaring med digital innovasjon og innholds- og idéutvikling. Volan sitter også i styret for Norsk PEN.

– Overbevist om at hun vil bringe ny energi

Arne Magnus, administrerende direktør for Gyldendal Norsk Forlag, er glad for ansettelsen:

– Ingeborgs bakgrunn og lidenskap for både litteratur og teknologiutvikling gir henne de aller beste forutsetningene for å lede Gyldendal Litteratur. Vi er overbeviste om at hun vil bringe ny energi og verdifulle perspektiver til en av de mest spennende jobbene i det norske litteraturfeltet.

Ingeborg Volans oppstartsdato vil bli bekreftet på et senere tidspunkt.