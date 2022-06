– Vil satse skikkelig på noen få

Papermoon vil være «forfatternes forlag» – og prepper for en ny bokhøst.

– Vi har ingen ambisjoner om å bli store. Grunnideen er at vi skal være forfatternes forlag. Vi har alle vært såpass lenge i gamet at vi vet hvor mye jobb som ligger bak et bokmanus. Derfor skal ikke prosjektene vi påtar oss drukne i andre utgivelser – hver tittel skal få skinne slik den fortjener. Fire-fem bøker i halvåret vil være passelig for oss, sier Anne Gaathaug, forlegger og forlagssjef i Papermoon Publishing.

Uavhengig aktør

Forlaget markedsfører seg på sine egne nettsider som «et lite og uavhengig forlag, uten eierinteresser i bokhandel, bokklubb, strømmetjenester eller bokdistribusjon.»

Det er tre rutinerte damer som styrer Papermoon-skuta: Foruten nevnte Gaathaug, finner vi forlegger og gründer Kristine S. Henningsen og seniorredaktør Åsfrid Hegdal. De to sistnevnte er også involvert som henholdsvis rektor og redaktør i assosierte Forfatterskolen. Denne driver med romankurs, barnebokkurs og novellekurs – med størrelser som Gro Dahle og Simon Stranger som forelesere og kursledere.

Bred vifte

Trass i at Papermoon-utgivelsene ikke er mange, er viften bred: De siste utgivelsene har vært Per Heimlys og Jo Johnsens mye omtalte Ari Behn-bok Blodsbror, influenser Martine Halvorsens Sykt voksen, kjente norske forfatteres gjendiktning av kjente eventyr, Petter Fergestads konspirasjonskrim Ibenholtmasken, en håndbok for aksje-rookies og Lars Mæhles barnebok Familien Vamp – hvor vi møter en liten vampyrfamilie som forsøker å leve livene sine så godt de kan i det i utgangspunktet fredfylte Stråheim. Sistnevnte er også utvalgt som en av NORLAs satsingstitler ut i verden.

Lover god bokhøst

Også fremover kan man vente seg bredde på Papermoons eksklusive liste. Anne Gaathaug lover en god og mangfoldig bokhøst: Frode Eie Larsen skiver i samarbeid med Håvard Lilleheie en ny fantasyserie for barn: Leos magiske reise. Lars Mæhle er klar med sin andre bok i serien om Familien Vamp. Partner Kristine Henningsen kommer med den litt annerledes juleromanen Et siste trassig forsøk, Jo Johnsen skriver Beredskapsboka – prepping for eksperter og idioter og Knut Nærum stiller spørsmålene (og gir svarene) i quizboken Hæ? Den litt for vanskelige quizboka.