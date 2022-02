Vil lage ti bøker om Nordlys

BARNEBOKPROFILEN: Serieskaper Malin Falch har skapt karakterer som reiser med nordlyset, selv bruker hun mest tid foran tegnebrettet.

Malin Falch debuterte som serieskaper med Reisen til Jotundalen, første bok i Nordlys-serien, i 2018. Denne fikk hun Arks barnebokpris for, og siden har det bare gått oppover. Den fjerde boka i serien, Trollriket, ble fjorårets mest solgte barnebok. Nå er hun aktuell med bok nummer fem, Portaltreet.

Forfatter: Malin Falch

Aktuell med: Nordlys 5. Portaltreet (Egmont)

– Nordlys-serien har blitt en skikkelig salgssuksess. Hvordan oppleves det?

– Det er jo veldig hyggelig. Jeg tror alle forfattere ønsker en salgssuksess, vi skaper jo for at folk skal ville oppleve det vi lager. Det føles veldig bra at de lange dagene foran tegnebrettet blir belønnet.

– Når begynte du å tegne?

– Jeg har tegnet helt siden jeg kunne holde en blyant, jeg kan egentlig ikke huske et øyeblikk i livet mitt der jeg ikke tegnet. Det har alltid vært min «passion».

– Portaltreet er bok fem i Nordlys-serien, og til høsten kommer bok seks, hvor mange bøker ser du for deg at det blir til slutt?

– Jeg satser på å lage ti bøker i serien, men vi får se hva framtiden bringer!

– Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

– Jeg jobber hjemmefra, så det er mye sitting foran tegnebrettet. Det kan være ganske ensformig, så jeg sørger for å dele opp dagen min litt så jeg ikke begynner å kjede meg for mye. Når jeg har tegnet mye på morgenen, tar jeg meg en tur på treningsenteret midt på dagen for å få et avbrekk, så jobber jeg ofte frem til middag, etter det slapper jeg av med en serie eller spill.

– Hva er det morsomste du tegner, og hva er det kjedeligste?

– Jeg liker veldig godt å tegne hovedkarakterene i Nordlys, som Sonja, Espen, og Lotta. Og alle dyrene er også veldig gøy å tegne. Det kjedeligste å tegne er kanskje det vanskeligste også. Det er scener som foregår innendørs der det er arkitektur og møbler, samt scener som inneholder folkemengder. Det kan være ganske slitsomt, men det er alltid verdt å gjøre en ordentlig jobb selv om det er kjedelig! Alle elementer er viktig for å skape et levende univers.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Barnebøker er en så stor sjanger at jeg ikke føler det er en fasit på hva den bør inneholde, men jeg syns selv at det er viktig for forfattere å huske tilbake til da de selv var barn, og skildre noe som de ville likt. Voksne tenker ofte på hva de tror barn liker, og det er ikke alltid hva barn faktisk liker. Jeg er ikke så veldig stor fan av moraler, bøker og filmer for barn trenger ikke alltid informere om hvordan barna bør oppføre seg og hva de skal føle. Det er ingen fasit.

– Hvilken barne- eller ungdomsbok fortjener mer oppmerksomhet?

– Vennen min Charlotte Sandmæl lager en tegneserie som heter Dragens Øye, og den burde alle barn og unge sjekke ut om de liker Nordlys, da liker de også garantert den!

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Jeg var utrolig stor fan av Harry Potter. De bøkene har nok fortsatt stor innflytelse på meg.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Snusmumrikken. Han virker som en type som tar livet med ro, det er noe jeg kunne lært av.

– Og hvem ville du helst ha vært?

– Jeg elsket tegneserien W.I.T.C.H da jeg var liten, alle jentene i den serien er så pene og har kule, magiske krefter. Jeg likte spesielt hovedpersonen Will, hun er en Steinbukk slik som meg.

– Ville du våknet midt på vinter’n i Mummidalen, eller hoppet over helvetesgapet med Ronja Røverdatter?

– Hadde jeg våknet i Mummidalen på vinteren hadde jeg kanskje møtt Hufsa, og det tør jeg ikke, så da må jeg velge helvetesgapet!