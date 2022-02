De mest solgte barnebøkene i januar

BARNEBOKLISTA: Januar er ikke bare en måned for voksne som vil lære hvordan de skal gå ned i vekt og spare penger, det er også en måned for babyer som vil lære om kroppen og økonomien.

Solum Bokvennen satser stadig på bøker for barn, og i fjor dukket særlig pekebøkene i «småtass»-serien opp på bestselgerlistene. Mellom harde permer forklarer tidligere mattelærer og forfatter, Jonathan Litton, og illustratør Thomas Elliott, blant annet ulike byggekonstruksjoner og økomiske begreper. Bøkene er beregnet for barn mellom null og tre år.

Nå er intet mindre enn fire av de seks småtass-bøkene på bestselgerlista for generell barnelitteratur. I tillegg til Anatomi for småtasser og Økonomi for småtasser, er Zoologi for småtasser og Ingeniørarbeid for småtasser på lista. Bøkene er oversatt av Merete Franz.

På lista for skjønnlitteratur har den flunkende nye boka til serieskaper Malin Falch, Nordlys 5. Portaltreet, tatt ledelsen. Hennes forrige bok i serien, Trollriket, solgte mest barnebøker totalt i fjor. Malin Falch er denne ukas barnebokprofil, les intervjuet her.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Barneboklista for generell litteratur – Uke 1-4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Andreas Haukeland Tix: Den stygge andungen Gyldendal 2 Nina Brochmann / Ellen Støkken Dahl Gutteboka Aschehoug 3 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 4 Craig Glenday (red.) Guinness world records 2022 Vigmostad Bjørke 5 Jonathan Litton Anatomi for småtasser Solum Bokvennen 6 Marthe Gravseth Aspen Den kjempestore Bjørnisboka Aschehoug 7 Cecilie Skog Kom, bli med ut! Cappelen Damm 8 August Borgås / Martin Bryn Skolemat Frisk forlag 9 100 biler, fly, tog og båter Gyldendal 10 Maria Østhassel Psykt deg Frisk forlag 11 Første ord Zebra 12 John S. Jamtli I skyggen av Tirpitz Strand 13 Anna Fiske Hvordan er det å være voksen? Cappelen Damm 14 Jonathan Litton Zoologi for småtasser Solum Bokvennen 15 Jonathan Litton Ingeniørarbeid for småtasser Solum Bokvennen 16 Juniorquiz 2 Zeppelin 17 Kathryn Beer Dyrenes unger Zebra 18 Thomas Aune / Aleksander Schau Fotballhelter Aschehoug 19 Jonathan Litton Økonomi for småtasser Solum Bokvennen 20 Hanna Campling Full fart Zebra

Barneboklista for skjønnlitteratur – Uke 1-4 – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Malin Falch Portaltreet Egmont Kids Media Nordic 2 Camilla Brinck Mysteriet med hullet i veggen Cappelen Damm 3 Lars Mæhle Kjempeblekkspruten Kagge 4 Ada Hegerberg På samme lag Bonnier forlag 5 Lisa Aisato Min første sanglekebok Gyldendal 6 Asbjørn Tønnesen / Alf Prøysen Skinnvotten Cappelen Damm 7 Her er Fantus! Vigmostad Bjørke 8 Malin Falch Trollriket: Nordlys: 4 Egmont Kids Media 9 Rikard B. Heimen Syng med Bjørnis Aschehoug 10 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte Strawberry Publishing 11 Camilla Brinck Jakten på gullosten Cappelen Damm 12 Lauren Holowaty Peppa elsker planeten vår Gyldendal 13 Sam Taplin Ville dyr Gyldendal 14 Jeff Kinney Samling i bånn Gyldendal 15 Cha Sandmæl Angrepet Egmont Kids Media 16 Gijé Mankefalkens fjær Gyldendal 17 Camilla Brinck Eventyret i Lindrizia Cappelen Damm 18 Andy Griffiths Gutta i trehuset med 143 etasjer Fontini 19 Dav Pilkey Farefulle høyder: Hundemannen: 10 Vigmostad Bjørke 20 Jørn Lier Horst Jakten på enhjørningen Bonnier forlag