– Vi vil inspirere og hjelpe foreldrene

"Har dere en enkel ungdomsbok på nynorsk?" eller «Har dere noen bøker som ligner på Amuletten» er typiske spørsmål bibliotekarer får. Nå svarer de i podkast-form.

– Som biblioteksansatt får vi mange spørsmål fra både voksne og barn i løpet av en arbeidsdag. Og veldig mange av spørsmålene kommer igjen og igjen. Det kan være alt fra «Har dere noen bøker som ligner på Amuletten?» til «Har dere noe om å bli storesøster/storebror?», forteller Sigrid Skarseth, spesialbibliotekar ved Deichman Majorstuen. Hun fortsetter:

– Vi vet at det er mange som sitter og lurer på disse tingene, men som ikke vet helt hvor de skal begynne. Å lage en hyggelig podkast som gir deg en lett oversikt til hvert spørsmål fremsto som en god løsning! Det er jo akkurat dette, og mye mer vi svarer på hver dag.

– Uendelig spørsmål å ta av

Barne- og ungdomsteamet på Deichman Majorstuen har lansert podkasten Lesekoden. Dette er en pod for foreldre som har eller ønsker lesende barn. Hver episode tar utgangspunkt i et ofte stilt spørsmål til de bibliotekansatte. Det skorter altså ikke på ulike tema å snakke om:

– Da vi satt og snakket om podkasten første gang oppdaget vi at vi har nærmest uendelig med spørsmål å ta fra. Så vi velger rett og slett bare et tema fra den store bunken med ting vi blir spurt om på biblioteket. Mange av spørsmålene vi får er sesongbasert, så det har vi selvfølgelig også i bakhodet. Vi har for eksempel nylig sluppet en episode om bøker til skolestart, bøker som alltid renner ut av hyllene på dette tidspunktet hvert år, og i juni planlegger vi både en PRIDE-spesial og en episode om lydbøker til bilturen.

Har måttet tenke nytt

– Koronaperioden har gjort at vi, som mange andre, har måttet tenke annerledes i formidlingen vår. Det har vært perioder der vi har vært helt nedstengt, eller hatt begrenset tilbud, og vi har måttet tenke nytt for å nå lånerne våre. Podkasting har vært en av flere formidlingsplattformer som har vært naturlig for oss å utforske i denne perioden, sier Skarseth.

Hun legger til at de så mange fordeler ved å benytte seg av nettopp dette formatet for å nå ut:

– Fordelen med podkast-formatet er at du kan ha den på øret mens du gjør andre ting. Vi tror at den tidspressa forelderen vil sette pris på nettopp det. Vi forsøker å holde episodene under 30 minutter, for at det skal være mulig å få tid til å lytte til dem i en hektisk hverdag.

Vil inspirere

– Hvilke ambisjoner har dere for podcasten fremover?

– Vår ambisjon er selvfølgelig å nå ut til flest mulig foreldre og andre som har barn i livet sitt! Vi ønsker å inspirere og hjelpe foreldre, lærere og andre med å finne de beste bøkene til sine barn, og til å bruke biblioteket sitt mer, forteller Skarsetg.

Hun deler også sine beste tips for hvordan å knekke lesekoden:

– Begynn tidlig, og les høyt! Vis barna at det finnes gode historier i bøker, og gjør lesingen til noe morsomt og fint. I første episode av podkasten: «Hvor er lettlesthylla?» snakker vi mer om akkurat dette, så et godt tips kan også være å lytte til den.