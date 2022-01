– Vi lever i en farlig tid

I Ken Folletts nye roman «Aldri» vender han blikket mot en framtid ingen vil oppleve.

Da Ken Follett skrev Aldri, begynte han gradvis å kjenne på at et krigsscenario faktisk er mulig.

– Jo lenger jeg kom, desto mer kjente jeg meg overbevist om at vi lever i en svært farlig tid, sier den britiske forfatteren. Han gjør intervjuet via Zoom fra familiens hus på den engelske landsbygda. Follett har en leilighet i London også, men pandemien har ført til at han og kona Barbara har vært mye i ro de siste par årene.

I Aldri utløser en liten hendelse i Tsjad en kjede med hendelser som leder til en stadig mer tilspisset situasjon rundt om i verden. En håndfull personer innser hva som kan skje og kjemper mot klokken for å forsøke å forhindre det som kan bli en storkrig – med kjernefysiske våpen.

Follett fikk ideen da han gjorde research om første verdenskrig for boken Kjempenes fall.

– Det er skrevet mye om hva som forårsaket den, men det var ikke noen egentlig hovedgrunn, ingen ideologier sto mot hverandre slik tilfellet var med andre verdenskrig. Det var i stedet ulike hendelser som ledet til at man i ulike land reagerte på en måte som fra deres synsvinkel var logisk – noe som utløste krigen, konstaterer han.

Kan eskalere

Follett begynte å tenke på om dette – en slik kjedereaksjon – kunne finne sted igjen. Han gjorde store mengder research, blant annet i form av intervjuer.

– Jeg presenterte prosjektet, og spurte: «dersom det skulle skje igjen, hvilken liten hendelse kan være utløsende»? India og Pakistan ble nevnt, det ble også Kina og Taiwan – samt Russland og Ukraina. Det er en rekke steder rundt om i verden hvor det er ganske spent, steder hvor det lett kan eskalere.

Under arbeidets gang leste han også mange bøker og tok seg rundt i verden ved hjelp av Google Earth. Det ble en erstatning for de virkelige reisene han ellers ville gjort, men som pandemien satte en solid stopper for.

Han landet på å la hendelser i Kina få stor betydning for bokens hendelsesforløp.

– Jeg hadde ikke innsett at det fortsatt er gammelkommunistene som bestemmer. Det finnes mange unge progressive kinesere, men det er gammelkommunistene som sitter med makten. For dem er det viktigste å beholde makten, det er derfor Xi Jinping på mange måter har stilt klokken tilbake, mener Ken Follett.

Tror det blir et problem

Den britiske forfatteren tviler på at Aldri vil bli å finne i kinesisk oversettelse.

– Bøkene mine går bra i Kina, men forleggerne mine tror det blir et problem med Aldri. Men boken vil nok finne veien inn i landet i den engelskspråklige originalutgaven.

Follett forteller at han under arbeidet nok kunne kjenne på fortvilelse – men paradoksalt nok også på opprømthet.

– Det gjør man når arbeidet med å skrive en bok går bra. Det gikk raskt å skrive fram denne, og jeg satt med en følelse av at den kunne bli en av mine beste bøker. Jeg skulle ønske det som skjer i den, ikke føltes så mulig. Men jeg vil at det skal oppleves skremmende.

Og skremmende er Aldri, ikke minst med tanke på verdenssituasjonen akkurat nå og en meget spent situasjon ved grensen til Ukraina.

– Om man starter en liten konflikt, så kan man lett miste kontrollen. For når ballen ruller i gang er den vanskelig å stoppe, mener Follett. Som svarer slik på spørsmålet om hvordan man kan unngå at konflikter eskalerer.

– Først og fremst må vi oppfordre politikerne våre til å handle klokt framfor å vise muskler, mener han.

Det er store muligheter for at Aldri blir TV-serie. Follett ser gjerne at hans mursteiner av noen romaner heller smis om til TV-serier enn til filmer. Person- og hendelsesregistrene hans er så store, og alt henger sammen slik at det er vanskelig å skjære ned på noe uten at det går utover helhet og kvalitet.

Og Follett hviler ikke på sine laurbær. Han er allerede i gang med neste bok, en bok som etter planen skal utkomme i 2024, avslører han. Men når det kommer til handlingen sier forfatteren bestemt:

– Dessverre, jeg avslører ingenting om den nå, ikke engang hvor vidt det er en ny historisk roman på gang.