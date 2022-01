Tvedt til flere kontinenter

Terje Tvedts bok om Nilen finner veien til stadig flere markeder ute i verden.

– Svært få norske fagbøker beveger seg til flere kontinenter slik som Terje Tvedts bok Nilen – historiens elv. Stadig flere forlag sikrer seg oversettelsesrettighetene til denne populære og aktuelle boken, kan litterær agent Eirin Hagen berette.

Nærmer seg 25 000

Nå har Hagen Agency solgt utgiverrettighetene til forlag i både Kina og Taiwan. Siden utgivelsen på Aschehoug i 2012 ble boken i fjor utgitt i England og USA, i likhet med Tvedts øvrige bøker. Det norske opplaget av Nilen nærmer seg 25 000 eksemplarer. Rettighetene til en oppdatert versjon av Nilen er tidligere solgt til Tyskland, hvor boken er kommet i flere opplag. Boken har fått flere positive anmeldelser, blant annet i Züddeutsche Zeitung og BBC History Magazine. I år blir Nilen utgitt i Nederland, Serbia, Italia og Egypt.

Reiser i bøkene

– Jeg tror ikke suksessen til denne omfattende boken om en historisk elv er tilfeldig. Boken om Nilen er velskrevet og engasjerende – og fortjener all mulig oppmerksomhet som et standardverk. Vi har levd i hel- eller delvis nedstengte samfunn i snart to år. Vi har ikke vært så sosiale som tidligere, vi har holdt oss hjemme og ikke feriert i utlandet. Alt dette tror jeg er noe av årsaken til at Terje Tvedts bok stadig finner nye markeder. Vi reiser i bøkenes verden, og kanskje også har vi fått en større ro til å fordype oss i sakprosa generelt, og historie spesielt, sier Eirin Hagen til BOK365.