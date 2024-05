VG: Gyldendal svindlet for Harstad-manus

En person har utgitt seg for å være Johan Harstad, og har slik fått svindlet til seg hans høstaktuelle roman,

– Manuset ble rett og slett svindlet eller phishet ut av forlaget, sier forlagssjef for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, Kari Marstein til VG.

Rett før 17. mai sendte en person som utga seg for å være Johan Harstad en e-post til flere Gyldendal-ansatte, hvor han ba om å få tilsendt siste versjon av sin kommende roman.

– Dette er foruroligende. Vi har nå gått gjennom sikkerhetsrutinene våre og vil anmelde saken til politiet i løpet av dagen, sier Marstein til VG.

Forfatteren selv tar svindelen med ro:

– Jeg mister ikke nattesøvnen, men det er så klart irriterende. Jeg blir veldig nysgjerrig på hvem dette er. Jeg håper på et eller annet vis at det står et menneske bak, og ikke at det er noe KI-greier som støvsuger til seg manus, sier Harstad, og legger til:

– Som noen påpekte: Man skal kanskje være litt glad i dag for at noen gidder å stjele litteratur, sier Harstad.

Dette er ikke første gang noen har klart å svindle til seg et bokmanus fra norske forlag. I fjor ble Cappelen Damm utsatt for svindel, eller phishing, og fikk tak i Vigdis Hjorths upubliserte roman Gjentakelsen. Samtidig ble også Samlaget forsøkt svindel. Her ønsket vedkommende å få tilsendt Olaug Nilssens kommende roman, men forlaget syns noe var muffens, da e-posten ikke var skrevet på nynorsk.