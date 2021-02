Verdensstjerner til Krimfestivalen

Harlan Coben og David Baldacci er to av toppnavnene når Krimfestivalen 2021 arrangeres i mars.

Harlan Coben, David Baldacci, Val McDermid, Romy Hausmann, Ben Macintyre. Svært mange av de svenske stjerneforfatterne kommer som Lars Kepler, Camilla Grebe, Hans Rosenfeldt og Mohlin & Nyström. Det er slett ikke dårlige navn som står på plakaten til Krimfestivalen i år.

– Vi er utrolig stolte over å ha fått med oss flere av verdens mest kjente internasjonale forfattere og store deler av den svenske og norske krimeliten. At vi har fått tak i Harlan Coben og David Baldacci er rett og slett et stort scoop. Til sammen har de to solgt over 225 millioner bøker på verdensbasis, sier festivalsjef Knut Gørvell, som kan røpe at de jobber med å få hentet inn «enda flere store navn».

Følger spent med

Krimfestivalen arrangeres fra 18. til 20.mars, med over 40 forfattere og 35 programposter. Dessverre får man ikke muligheten til å møte alle plakatnavnene ansikt til ansikt denne gang: I år blir festivalen først og fremst digital, strømmede eller forhåndsinnspilt:

– Som alle andre følger vi spent med på smittevern og nedstengning. Krimfestivalen i fjor var et av de siste store publikumsarrangementene før nedstengningen, så vi håper at årets festival også har «korona-beskyttelse» og blir en del av en ny positiv bølge med mer åpning og flere kulturarrangementer. Da har vi lokaler i Cappelen Damm-huset og på Centralteatret som vanlig, forteller Gørvell.

Live-delen vil du kunne følge på nett på krimfestivalen.no, og her på BOK365.

Store internasjonale stjerner

Men aldri så galt i disse covide tider, at det ikke er godt for noe: Etter som Krimfestivalen i år har et digitalt utgangspunkt, har festivalen fått tak i flere og større internasjonale navn enn noen gang. I tillegg vil nesten hele den norske krimforfattereliten være på plass med bl.a. Hans Olav Lahlum, Trude Teige, Helene Flood, Gunnar Staalesen, Tom Egeland og Torkil Damhaug.

I og med at det er usikkerhet rundt hvor mange som kan være med på en hyllest, dropper man i år tradisjonen med å ha en festivalforfatter. Men årets Riverton-finalister vil bli offentliggjort på festivalen, som i tidligere år.

– Åpen for alle

Cappelen Damm og Krimklubben er hovedarrangører av Krimfestivalen. Den blir arrangert i samarbeid med Oslo Nye Teater Centralteatret, Gyldendal forlag, Kagge forlag, Vigmostad & Bjørke og Rivertonklubben.

– Krimforlag som Aschehoug og Strawberry glimrer med sine fravær?

– Vi har med forfattere fra disse forlagene også. Krimfestivalen er åpen for alle og vi i Cappelen Damm ønsker selvsagt å ha med oss alle krim-forlagene, men Strawberry og Aschehoug har vært usikre i år og ønsket ikke å være med på arrangør-siden denne gang.

«Verdensstjerner hjem i stua»

– 10 årsjubileum hadde kanskje vært hyggeligst å feire med publikum?

– Den engelske avisen The Guardian fremhevet Krimfestivalen som en av verdens beste krimfestivaler. Det var nettopp på grunn av den kompakte festivalen med sitt fine publikum. Selvsagt ønsker vi at det får være folk til stede, forhåpentligvis opp til hundre publikummere pr arrangement. Men vi tror også at vi lager filmproduksjoner som gjør at folk vil elske å ha festivalen hjemme i stua. Ikke så verst å ha verdensstjerner på besøk hjemme, fastslår Knut Gørvell.

Både det fysiske og det digitale programmet til Krimfestivalen vil bli lagt ut på slutten av måneden på krimfestivalen.no.

Disse kan du møte

Disse forfatterne er klare for årets festival: Harlan Coben, David Baldacci, Val McDermid, Lars Kepler, Camilla Grebe, Hans Rosenfeldt, Arne Dahl, Pascal Engman, Romy Hausmann, Peter Swanson, Ben Macintyre, Sam Lloyd, CJ Tudor, Cara Hunter, Clare Mackintosh, Patrick Reeden Keefe, Sofie Sarenbrant, Emelie Schepp, Mohlin & Nyström, Mikaela Bley, Peter Englund, Hanne Kristin Rohde, Tom Egeland, Gunnar Staalesen, Hans Olav Lahlum, Gard Sveen, Torkil Damhaug, Grethe Bøe, Helene Flood, Trude Teige, Knut Nærum, Geir Tangen, Agnes Matre, Ingebjørg Berg Holm, Ørjan Karlsson, Julie Werenskiold, Terje Bjøranger, Jørgen Brekke, Ole Asbjørn Ness og Anders Moe.