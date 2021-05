Verdenslanseres i Norge

I dag er det duket for nok en garantert bestselger fra Lucinda Riley. Hvorfor? – Norske lesere er glade i engelsk aristokrati, dramatikk, lidenskap og romantikk, sier Knut Gørvell.

Ikke altfor mange forfattere kommer med bestselgergaranti – hver gang. Men Lucinda Riley er definitivt en av dem. På verdensbasis er bøkene hennes oversatt til 37 språk og solgt i over 20 millioner eksemplarer, men det norske markedet har vært hennes aller sterkeste, målt i forhold til innbyggertallet. De seks tidligere bøkene i serien har alle gått strake veien til topps på de norske bestselgerlistene.

Seks ganger Mount Everest

Nå i mai er det tiårsjubileum for Lucinda Rileys første bok på norsk: Orkideens hemmelighet, og da er det vel bare rett og rimelig at Den savnede søsteren i dag verdenslanseres i nettopp Norge – et par uker før boken slippes på engelsk.

– Norske lesere er glade i engelsk aristokrati, dramatikk, lidenskap og romantikk, fastslår Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Rileys norske forlag Cappelen Damm.

Det står etter hvert mange Lucinda Riley-boktrygger i norske bokhyller. Salget nærmer seg 1,6 millioner, og stabler man disse oppå hverandre (don’t do this at home), vil bokstabelen utgjøre 6,5 Mount Everest.

Og dagens utgivelse vil gi ytterligere noen metere å klatre: Boken er hovedbok i Bokklubben Nye Bøker og i Bestselgerklubben, og selges på tvers i både bokhandel og dagligvare. 81 000 lyder rekord-førsteopplaget på.

En planlagt suksess

At Riley har lykkes spesielt godt på det norske markedet er slett ingen tilfeldighet. Dette har i aller høyeste grad vært et villet og nøye regissert løp fra Cappelen Damms side, allerede fra forlagshuset i 2011 nedsatte en gruppe for å finne en bestselgerkandidat som kunne ta opp fighten med datidens underholdningsroman-dronning, Cecilie Samartin.

To Cappelen Damm-hoder sto sentralt i arbeidet med å rulle i gang bestselger-eventyret: Forlagsedaktør Jorid Mathiassen, som foreslo at de skulle sikre seg rettighetene til Lucinda Rileys Hothouse Flowers, eller det som da ble Orkideens hemmelighet. Og den nyansatte utviklingssjefen Knut Gørvell, som raskt adopterte dette som «sitt prosjekt», og har fulgt Riley i alle år senere i sin nye rolle som salgs- og markedsdirektør på forlagshuset.

«Hvordan skape en bestselger»

Det var «fullt øs» allerede fra oppstartsåret: NRKs Bokprogrammet var med Knut Gørvell til Gardermoen for å ta imot Riley, under temaet «hvordan skape en bestselger». Under siste Bokfest i Operaen samme høst var Lucinda Riley på hovedscenen sammen med Cecilia Samartin. Da var køen for Samartin på flere hundre meter, mens Lucindas kø neppe strakk seg lenger enn ti meter.

Fra og med andre bok har Cappelen Damm kjørt markedsføringsopplegg hvor man har spart på lite: Boardskampanjer, kinofilm-reklame, annonsering på papir og digitalt, leseprøver til bokhandelkjeder og vip’er, Lucinda Riley-magasiner og ymse julehilsener. Og det viste seg å stå en ganske stor gryte gull ved regnbuens ende.

Norgesvenn

– Hvert år har Lucinda vært her på besøk. Første gang her både i Oslo, Bergen og Trondheim med arrangement og signeringer. Den første gangen kom den én person på signering på Narvesen Harbitz-hjørnet i Bergen. Fire år senere fylte vi vestibylen i Grieghallen med 450 mennesker da jeg intervjuet henne om Stormens søster, erindrer Knut Gørvell.

En sak er å ønske seg en monsterselger. Noe helt annet er det å faktisk få dette til. Hvorfor ble det nettopp Lucinda Riley som ble den kommersielle fulltrefferen?

– Lucinda Riley har funnet sin helt egen oppskrift der hun knytter sammen flere tidsplan og historier og bruker drama, romantikk og lidenskap. I den siste serien knytter dette til en lengsel etter røtter, blandet med noe av det mest ikoniske ved de landene hun har lagt handlingen til. Og det skinner igjennom at hun elsker å formidle disse historiene, sier Knut Gørvell.

Livlig fantasi

Lucinda Riley er født i Irland, og hun bodde de første barneårene i den lille landsbyen Drumbeg. Da Riley var seks år, flyttet familien til England, hvor hun begynte på skolen. Hun var slett ingen bokorm, men hun hadde en livlig fantasi:

– Som barn verken skrev eller leste jeg, og jeg gikk heller ikke på ballett. Det første jeg gjorde da jeg kom hjem fra skolen, var å kle meg ut i mammas gamle kjoler, for å bli prinsesse. Og jeg diktet opp historier som kunne vare i flere uker om gangen. Jeg levde i min egen fantasiverden – og akkurat det har ikke endret seg siden.

Lucinda Riley var i unge år skuespiller, og hadde blant annet en sentral rolle i BBC-serien «The Story of the Treasure Seekers» hvor også Kevin Whately, senere kjent fra «Inspektør Morse» og «Lewis», var å finne på rollelisten.

«Norsk» roman

De første romanene hennes – åtte i tallet – skrev Riley under sitt tidligere navn, Lucinda Edmonds. Disse ble publisert for massemarkedet, men solgte aldri spesielt godt. Noen tiår senere skrev Riley om flere av disse romanene, blant annet Engletreet og Kjærlighetsbrevet, og fikk

I mange år hadde hun pause fra skrivingen, før hun i 2010 ga ut sin første roman, Hothouse Flowers (Orkideenes hemmelighet, 2011), under sitt nye navn som hun har fra sin mann, og nå agent, Stephen Riley.

Blant de første Syv søstre-bøkene finner vi også den mye omtalte «norske» romanen Stormens søster. Under arbeidet med denne bodde hun både i Bergen og noen uker i Ibsen-suiten på Grand Hotel, som er blitt hennes «hjem» når hun er i Oslo.

– Vi hjalp henne med forberedende research med samtaler med folk som Ketil Bjørnstad, Gunnar Staalesen og en rekke Grieg-forskere. På tur med Lucinda Riley fikk vi også norske fans til å sende henne norske historier som hun kunne bruke i romanen, forteller Gørvell.

Kappløp med tiden

Dagens utgivelse, Den savnede søsteren, er blitt en over 750 sider koloss av et drama – med et rikt karaktergalleri. Slik er forlagets omtale av romanen: «Familien D’Apliése er omsider på sporet av søster nummer syv, den savnede søsteren. Maia og Ally oppdager at det bare finnes to ledetråder: adressen til en vingård på New Zealand, samt en tegning av en stjerneformet smaragdring. De ber CeCe, som bor i Australia, om å oppsøke vingården. Nå begynner et kappløp med tiden, og jakten fører søstrene til flere land, både New Zealand, Australia, Canada, Frankrike, England og Irland. Men den siste søsteren forsvinner stadig like før de nærmer seg.»

Videointervju på slippdagen

Men trass i en obis syvende roman i «De syv søstre»-serien, settes ikke punktum med denne. Nylig slapp Riley nyheten om en åttende bok i serien: Den vil handle om søstrenes far og får tittelen Atlas. Historien om Pa Salt.

– Jeg begynte å skrive bok nummer syv med alle intensjoner om å fortelle både Meropes og Pa Salts historie. Men da jeg var halvveis, innså jeg at det ikke var mulig å fortelle begge historiene på en god måte i én bok, sier Lucinda Riley.

Historien om Pa Salt er planlagt utgitt neste år.

Men først skal altså bok nummer syv i serien sjøsettes. I anledning verdenslanseringen av Den savnede søsteren, sender Cappelen Damm også et intervju med Lucinda Riley i dag kl. 18.00.