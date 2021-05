Oktober lanserer podcast

Geir Gulliksen snakker med forfattere om ulike temaer de utforsker i bøkene sine.

Forlaget Oktober lanserer ny podcast-serie, «Akkurat dette, akkurat nå», der forfatter og forlegger Geir Gulliksen snakker med forfattere om ulike temaer de utforsker i bøkene sine. I de to første episodene som nå er publisert, snakker danske Asta Olivia Nordenhof om penger og Karl Ove Knausgård om litterær frihet. Videre lanseres en ny episode hver fredag. I ukene fremover kan man lytte til Tove Nilsen («Om hemmeligheter»), Lotte Konow Lund («Om kunst»), Monika Fagerholm («Om vold») og Sandra Lillebø («Om klasse»).

Forlaget starter med denne dobbelen:

Episode 1. Asta Olivia Nordenhof – Om penger:

Asta Olivia Nordenhof var to år da Scandinavian Star brant og 159 mennesker ble drept. Til tross for at hun selv ikke husker noe fra da det skjedde har hendelsen rokket i noe ved henne. Noe hun nå skal skrive om og forstå gjennom et planlagt syvbindsverk om nettopp Scandinavian Star. Det første bindet, Penger på lomma, ble møtt med applaus fra kritikere og lesere og nominert til blant annet Nordisk råds litteraturpris. Hva har penger med mordbrannen på Scandinavian Star å gjøre? Hvorfor valgte Asta Olivia Nordenhof å skrive om akkurat dette, akkurat nå?

Episode 2. Karl Ove Knausgård – Om litterær frihet.

Hva vil det egentlig si å være litterært fri? Har Karl Ove Knausgård, etter mange år som skrivende, funnet ut av det? Geir Gulliksen snakker med Karl Ove Knausgård om litterær frihet.

Her finner du Oktobers nye podcast:

Spotify:

https://open.spotify.com/show/3s1HT55NcHWjRNLGRfrQRu?si=qE0u94AhRWCS-84WAUDpWg

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/no/podcast/akkurat-dette-akkurat-n%C3%A5/id1565793930?l=nb

Acast:

https://shows.acast.com/akkurat-dette-akkurat-na