Lyden av Almanakk

REM & REM: Nå havner flere av «sporene» fra diktsamlingen «Almanakk» på albumet med samme tittel. På bokfronten har Håvard Rem «byttet ut hagla med jaktrifla».

Før jul kom Håvard Rem med sin første diktsamling på åtte år, Almanakk, hvor leserne kan finne et dikt for hver av årets 365 dager. Nå havner et lite utvalg av disse på plate, når han sammen med sønnen Simen Rem. Dette markerer samtidig 10-årsjubileumet for samarbeidet og prosjektet Rem & Rem. Denne gangen er familieprosjektet utvidet ytterligere, ved at datter Dina er med og korer. Albumet Almanakk (Grappa) er oppfølgeren til debutalbumet Hustavler, som også deler tittel med en tidligere Håvard Rem-diktsamling.

Hundretalls konserter

– Når dere skal gjøre utvalget fra bok til lyd & musikk, hva har vært førende for utvalget du og dere har gjort i Almanakk-prosjektet?

– Indirekte er det leserne som har stått for utvalget. Eller nei, lytterne. Publikum på konsertene. Hvordan? Jo, etter forrige diktbok, 30 40 50 i 2012, har vi hatt hundretalls konserter over hele landet, i kirker og puber, og ikke minst på de mange litteraturfestivalene. Og det er på disse konsertene vi har funnet ut hvilke dikt som egner seg for muntlig fremføring. Responsen fra folk har styrt repertoaret, og repertoaret speiler seg i albumet, forteller Håvard Rem, og legger til: – Neste utsilingsfase er det låtskriver Simen som har styrt. Hvilke dikt har fått en god nok melodi og klart overgangen til å bli sang?

«Varm og flytende»

– Rem & Rem er blitt til Rem, Rem & Rem? Hvordan er det å ha med hele gjengen?

– Dina var med på oss og sang på Rockefeller alt i 2012 under lanseringen av forrige diktsamling. Hun har en sånn kvinnevokal som jeg liker. Ikke skarp og skingrende, men varm og flytende, som sangerne i Twin Peaks, som Dido i duett med Eminem. Men hun har vært opptatt med studier, yrkeskarriere og å stifte familie. Men så ble det en åpning i fjor, med både nedstengning og fødselspermisjon, og da var hun med igjen. Mens bestemor passet barnebarnet.

Fra hagle til jaktrifle

Du kan slå i bordet med en stor produksjon av lyrikk, gjendiktninger, biografisk orienterte bøker og annen sakprosa, sangtekster og dramatikk.

– Hvor vil tyngdepunktet ditt ligge de neste årene? Blir det skrinnere med bokutgivelser nå som du har fast jobb i Dag og Tid?

– Bokbransjen er i en spennende fase der en på godt og vondt må bytte ut hagla med jaktrifla. Det enkelte bokprosjektet mitt trenger en sterkere begrunnelse enn før. Jeg skriver jo ikke romaner og krim, men dikt og sakprosa, og verken forlag eller forfatter er tjent med å pøse ut titler, sier Håvard Rem til Bok365. – Dag og Tid og bøker er ikke noe enten-eller. Noen kaller spøkefullt avisa et forlag, for det har vokst mange bokutgivelser ut av serier i Dag og Tid. Det er nok å nevne Morten Strøksnes, Agnes Ravatn, Per Anders Todal, Hallgeir Opedal og Walid al-Kubaisi. Og redaktøren gir permisjon til skrivende i bokmodus.

Sangtekster mellom permer

– Noe konkret du skriver på akkurat nå på bokfronten?

– I avisa og i permisjon har jeg de siste årene utforsket en litterær sjanger som er sørgelig forsømt i de litteraturhistoriske verkene våre: sangteksten. En sangtekstens litteraturhistorie håper jeg å ha klar som bok om et par år.