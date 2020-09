Ønsker velkommen til sakprosafest

Lørdag 24. oktober er det klart for den åttende sakprosafestivalen i Oslo. Og festival blir det – corona eller ikke.

Linn Stalsberg kan nå presentere et ganske annerledes program enn det hun tenkte før nedstengningen 12. mars.

– Vi er veldig glade for at vi har klart å sy sammen en sakprosafestival i dette rare året. Det blir en mini-festival av coronahensyn, slik at både forfattere og publikum kan snakke bok og være sammen i trygge omgivelser. Vi har over 20 forfattere på plass i år, og gleder oss over et bredt spekter av tematikk og bøker.

Aktuell rapport

Det blir live arrangement, og når Linn Stalsberg kan si at det blir festival, corona eller ikke, så er det fordi alle arrangementene blir strømmet direkte. Hvert opptak blir liggende åpent tilgjengelig for alle som har internett, i 24 timer. Lenkene til strømmingen blir gjort offentlige noen dager festivalen tar til. Følg med på nffo.no og i sosiale medier.

– Men ingenting er som å være tilstede, og se og høre forfatterne snakke live, så vi går for fulle hus innenfor gjeldende smittevernsregler, som vi selvsagt tar på stort alvor.

– Så hva kan vi vente oss fra programmet?

– Redaksjonsrådet og jeg har som en lekende arbeidstittel på programmet: Aktuell Rapport. For det er det festivalen er. Hva er det vi er opptatt av akkurat nå, midt i korona, midt i usikkerhet, midt i nyhetsbildet, på tampen av 2020? Det blir derfor samtaler om arbeidsliv, om hjemmeliv og husmorliv, om naturødeleggelser og håp om endring, om bakterier, virus og klima, og om det andre som også har preget 2020: Rasisme og folk på flukt.

– For ikke å snakke om det så mange savner! Å reise! Men også, hvordan reise nå vi ankommer «den nye normalen» og må ta miljøhensyn?

Gratis adgang

I år vil festivalen foregå i to rom inne på Litteraturhuset i Oslo, Wergeland og Amalie Skram. Men det blir boksalg nede, og Kafe Oslo holder åpent, så festivalstemning loves for alle som kommer og blir med på bokfest.

Sammen med Litteraturhuset vil naturligvis de gjeldene regler og corona-avstander opprettholdes. Alle som ønsker å være fysisk til stede under arrangementene må melde seg på forhånd.

Billettene vil være gratis og vil bli lagt ut fredag 16. oktober, klokka 09.

Festivalen er finansiert med støtte fra NFFO og Fritt Ord.

Programmet for Norsk sakprosafestival 2020:

Wergeland

14.00

Språkprisen 2020

Amalie Skram

14.15-15.15

Mellom lønnet og ulønnet arbeid: Var den norske husmoren en feminist?

Medvirkende: Haboon Hashi, Ibahim Mursal, Marta Breen og Iselin Theien.

Utendørs

15.00

Slottsparken gjennom 450 millioner år. Guidet tur.

Medvirkende: Henrik Svensen.

Amalie Skram

15.45

Koronakrisen og kampen om naturen.

Medvirkende: Dag O. Hessen, Anne Sverdrup Thygeson og Per Espen Stoknes og Reidar Müller.

Wergeland

15.00-15.45

Om det ørkesløse yrkeslivet.

Medvirkende: Anders Kvammen og Kristian Krohg-Sørensen

Wergeland

16.15-17.00

Å reise: Mellom menneskemøter og miljøutfordringer.

Medvirkende: Thomas Hylland Eriksen, Erika Fatland og Andreas Liebe Delsett.

Amalie Skram

17.15

Bakterier – en varslet helsekrise.

Medvirkende: Erik Martiniussen, og Andrew P. Kroglund.

Wergeland

17.30

Flukt, rasisme og retorikk: Er det rasisme som gjør at vi lar mennesker drukne i Middelhavet?

Medvirkende: Guro Sibeko, Mari Jonassen, Rune Berglund Steen og Kristina Quintano.