Saabye-stipend til Svedman

«Hvert dikt er en presis del av en større sammenheng, men likevel enestående som dikt" sier Lars Saabye Christensen om Martin Svedmans debut.

Martin Svedman debuterte i 2019 med diktsamlingen Når jeg drikker. Den fikk svært mye oppmerksomhet og gode kritikker og prisutdeler Lars Saabye Christensen omtaler boken som «en bragd».

Saabye-stipendet ble opprettet i forbindelse med Lars Saabye Christensens 60-årsdag i 2013 og deles ut til en av fjorårets skjønnlitterære debutanter på Cappelen Damm. Stipendet deles ut hver høst og er på kr 25.000,-.

Martin Svedman (f. 1977) er fra Oslo. Han er siviløkonom fra HEC Paris og har studert ved Forfatterstudiet i Tromsø. Svedman var en av bidragsyterne i debutantantologien Signaler i 2018 før han altså debuterte med egen bok i 2019.

Når jeg drikker er en diktsamling som tegner et portrett av en alkoholiker gjennom nedslag som er triste, euforiske, vonde, håpefulle, absurde og patetiske. Henrik blir like syk når han ikke drikker som når han drikker. Et presist, konkret og til tider lekent poetisk språk fører oss tett på alkoholikerens annerledeshet og smerten ved å reagere både mentalt og fysisk annerledes på et stoff – alkohol – som de fleste har et forhold til.

Om årets mottaker sier Saabye Christensen blant annet: «Hvert dikt er en presis del av en større sammenheng, men likevel enestående som dikt. Det er en krevende genre, som mange har gått seg vill i. Martin Svedman har imidlertid absolutt kontroll, og denne autoriteten kommer til uttrykk uten at vi egentlig legger merke til den, vi bare opplever den som en naturlig kraft og del av diktet. […] Selv den mest ekstreme erfaring kan bli allmenn i et litterært arbeid, uten at erfaringen trivialiseres, eller marineres i sentimentalitet.».

