Vårt nærmeste ferieland

15 av 15 bøker på bestselgerlista for Reise & geografi er norske reisebøker.

Vi kan kanskje skylde på coronaen for at salget av reisebøker om Norge har skutt i været det siste halvåret. På bestselgerlista for Reise & geografi for det siste halvåret er det nesten utelukkende bøker om norske reisemuligheter. Unntaket er Erika Fatlands Høyt (Kagge) på femteplass.

Helt øverst på bestselgerlista troner selvsagt Helene Myhre Østervolds Tur-retur Norge med @helenemoo (strawberry) – som har vært en gjenganger i toppsjiktet også på den ordinære Boklista de siste månedene.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Topp 15 – Reise & geografi januar til juni – 2021

Forfatter Tittel Forlag 1 Helene Myhre Østervold Tur-retur Norge med @helenemoo Strawberry 2 Torild Moland 110 unike overnattinger i Norge Vigmostad & Bjørke 3 Gunnar Garfors Bortom allfarveg Skald 4 Per Roger Lauritzen Norges vakreste bilturer Vigmostad & Bjørke 5 Erika Fatland Høyt Kagge 6 Torild Moland 121 fantastiske opplevelser i Norge Nord 7 Sissel Jenseth Norges beste sykkelturer Gyldendal 8 Inger Lise Innerdal Norges beste familietopper Gyldendal 9 Otto Teksum Lund Norges beste toppturer Gyldendal 10 Kristin Folsland Olsen Lofoten Vigmostad & Bjørke 11 Sissel Jenseth Norges beste sommerturer Gyldendal 12 Terje Karlung Vandreturer i Norge Vigmostad & Bjørke 13 Magne Klann Bobilguiden: Nord-Norge & Midt-Norge Blue Ocean Media 14 Per Roger Lauritzen Norges beste omveier Cappelen Damm 15 Magne Klann Bobilguiden: Vestlandet Blue Ocean Media