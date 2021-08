Krim-trilogi fra svensk superduo

Camilla Läckberg og Henrik Fexeus slår kreftene sine sammen i en ny krimtrilogi.

De er to av Sveriges største profiler. Camilla Läckberg er kjent for kriminalromanene om Erica Falck og Patrick Hedström, satt til idylliske Fjällbacka, der hun selv er oppvokst. Hun har solgt over 26 millioner bøker i til sammen 60 land.

Henrik Fexeus er en svensk mentalist og programleder. Han har siden 2005 vært en hyppig gjest i media, som ekspert på kroppsspråk og ikke-verbal kommunikasjon.

Nå slår de to kreftene sammen for å skape et helt nytt krimunivers.

Klyper seg selv i armen

– Henrik og jeg er gamle venner og vi har lenge snakket om å gjøre noe sammen. Dette er første gang jeg har skrevet en bok med en annen. Vi utfordrer og utvikler hverandres forfatterskap, sier Camilla Läckberg.

Det er derimot ikke Fexeus’ første forfattersamarbeid. Han har tidligere skrevet boken Reload med journalisten Catharina Enblad. Fexeus har i tillegg åtte sakprosabøker om praktisk psykologi og påvirkningskraft på samvittigheten. I 2017 kom hans skjønnlitterære debut, ungdomsromanen De förlorade: Den sista illusionen.

– Jeg har brukt store deler av livet mitt på å finne ut hvordan jeg kan kontrollere den menneskelige psyken. Å gjøre det i bokform, sammen med Camilla, kanskje verdens mest dyktige på å skrive fengslende fortellinger, er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg må fremdeles klype meg selv i armen, sier Fexeus.

– En unik dimensjon

– Med Camilla og Henrik blir en pluss en tre, sier Ebba Östberg, forlegger hos duoens svenske forlag, Forum. Hun fortsetter:

– Med Camillas presise karakterbygging og Henriks evne til å skape mentale puslespill, blir den tradisjonelle detektivhistorien kombinert med den ukonvensjonelle mentalismen, noe som gir boken en unik dimensjon.

I første bok i trilogien, Mentalisten (Strawberry), blir leseren introdusert for etterforskerparet: mentalisten Vincent Walder og politietterforskeren Mina Dabiri. Mina får et brutalt mord å etterforske – en ung kvinne blir funnet i et såkalt sverdskap, gjennomboret av sverd fra alle kanter, som en makaber parodi på det kjente magiske trikset.

Mina oppsøker den kjente mentalisten i et forsøk på å forstå morderens tenkemåte. Og Victor lar seg fascinere av både Mina og saken hun etterforsker. Alt tyder nemlig på at det er en seriemorder de jakter på.

Både Mina og Victor har tvangstanker de må holde i sjakk for å fungere – kanskje det er noe av grunnen til at de samarbeider så godt?