Utgir folkefinansiert julehefte

Torbjørn Liens «Kollektivet julen 2024» er utgitt etter en stor finansieringskampanje før sommerferien.

Før sommerferien ble det satt i gang en større finansieringskampanje, hvpr hundrevis av bidragytere donerte. Målet? Å få utgitt Kollektivets julehefte.

Kampanjen var en suksess, og denne julen foreligget «Kollektivet julen 2024» med en helt nytegnet historie på 32 sider kalt «Forhekset».

– Dette er en morsom og spennende historie full av magisk julestemning, der jeg blant annet kommer innom emner som long covid, dyrevern og elektrifisering av nissenæringen, sier Lien. Juleheftet er utgitt på hans eget forlag, Lienstreker.

Fortsetter julehistorien

Torbjørn Lien har skrevet og tegnet Kollektivet i snart 25 år. Serien har blitt utgitt på en rekke store forlag og finnes i 14 samlebøker samt 50 egne seriealbum og julehefter. I tillegg ble serien utgitt som eget månedsblad i ti år.

Historien i årets julehefte bygger løst på det som ofte blir kalt juletrilogien til Kollektivet, som bestod av tre sammenhengende historier utgitt i juleheftene fra 2014 til 2016, og som senere ble utvidet med ytterligere to julehefter.

– Jeg har skrevet historien slik at man ikke trenger å ha lest de tidligere juleheftene for å ha glede av årets historie. Samtidig utvider årets julehistorie det rikholdige og til dels magiske universet som i dag utgjør tegneserien Kollektivet.

Jobber med samlebok

I løpet av de siste to årene har Lien jobbet fra sitt tegnestudio på Dønna, hvor han styrer både produksjon, utgivelse og salg av egne tegneserier.

– Å flytte nordover igjen etter over 30 år på Sunnmøre var en stor vitamininnsprøytning for meg. Her på Helgelandskysten får jeg både inspirasjon og ro til å lage nye historier, for Kollektivet lever i beste velgående, og nye ideer dukker stadig opp. Årets julehistorie begynte jeg å skrive under en av vinterstormene her i januar. Strømbrudd og knakende husvegger kan gi en ekstra inspirasjon når man skriver om alver, forhekselse og skumle gjerninger. Heldigvis ender historien bra til slutt, og alle får selvsagt feire jul igjen.

Og det kommer mer!

– Kollektivet er i en god stim, og neste år satser jeg blant annet på å utgi den femtende samleboken. Den vet jeg mange av leserne mine gleder seg til.