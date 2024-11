– Et kulturfiendtlig budsjettforslag

Sterke reaksjoner fra bokbransjen: Kritiserer Høyres forslag om å fjerne momsfritak på bøker.

I går la Høyre frem sitt alternative statsbudsjett for 2025, og blant kutt-postene foreslår Høyre å avvikle momsfritaket på bøker.

– Fullstendig skivebom i en tid hvor leseferdighetene er truet, sier direktør i Bokhandlerforeningen Anne Schiøtz.

Hun trekker frem Leserundersøkelsen 2024, PISA 2023 og PIRLS 2022, som viser en nedgang i lesing og lesekompetanse i flere aldersgrupper.

– Da er det er underlig at kunnskapspartiet Høyre foreslår å fjerne tiltak som gjør litteraturen tilgjengelig for alle. Dette er fullstendig skivebom i en tid hvor leseferdighetene er truet, sier Schiøtz.

I følge henne vil moms på bøker bidra til at færre får råd til å kjøpe bøker, og gjøre at utvalget og tilgjengeligheten til litteratur vil svekkes.

– Moms på bøker vil skape større forskjeller mellom dem som kan kjøpe bøker og dem som ikke lenger har råd. Tilgang på litteratur på morsmålet er samtidig av stor betydning for demokratiet. Det må ikke være moms på det frie ord!

– Det er alvorlig

Leder i Den norske Forfatterforening, Bjørn Vatne, er også blant dem som reagerer.

– Det er ikke god næringspolitikk å ta fra forlagene ett av insentivene til å gi ut god, norsk litteratur. Forlag og bokhandlere vil trolig kompensere for dette ved å skru opp bokprisen, med den konsekvens at det selges færre bøker. Det vil også bli gitt ut færre bøker, fordi man ikke våger å satse på bredden i samme grad som i dag, og bestselgerfokuset vil øke. Alt dette rammer forfatternes inntekter. For leserne gir det et mindre utvalg av bøker på norsk å velge mellom, og de bøkene som finnes vil bli dyrere, skriver Vatne, i et innlegg på Forleggerforeningens nettsider.

Han trekker også frem at Høyre foreslår et kutt i Norsk kulturfond på 174 millioner.

Kunstnerstipendene foreslås redusert med 11 millioner, noe som omtales som en «nominell videreføring». Til sammen vil Høyre redusere rammen til Kultur- og likestillingsdepartementet med 362 millioner kroner.

– Dette er rett og slett et kulturfiendtlig budsjettforslag. Det fremgår ikke tydelig hvilke satsinger som skal erstatte Norsk kulturfond, som i dag gir uvurderlige tilskudd til en stor bredde i norsk kulturliv. Det virker som om Høyre vil lempe ansvaret for norsk kulturliv over på privat sektor, ved å gjeninnføre gaveforsterkingsordningen, men det betinger at marginene og investeringsviljen i næringslivet er til stede. Vi har liten tro på at tilgangen til gode kulturopplevelser, meningsutveksling og det frie ord vil sikres gjennom en slik overflytting av det som faktisk er et statlig ansvar, sier Vatne.

NFFOs leder Arne Vestbø skriver på Facebook at Høyres forslag er «feil medisin i en tid hvor både barns leseferdigheter og boksalget synker»:

– Bøkens rolle for å bevare et opplyst demokrati, er udiskutabel. Det er alvorlig at et av landets største parti ikke bevilger pengene som trengs for at bøkene skal nå fram til leserne og at forfatterne og oversetterne skal ha gode vilkår for å få skrevet og oversatt nye bøker, sier generalsekretær Arne Vestbø.