USA: Mangfold-fokus på retur?

STOR UNDERSØKELSE: Tilbakeslag for mangfoldet i amerikanske barnebøker i fjor.

Etter noen års heftig klatring, ble det et lite tilbakeslag for mangfoldet i den amerikanske barnelitteraturen i fjor.

Andelen svarte hovedkarakterer i bestselgere for barn gikk ned med 23 prosent fra 2020 til 2021. Det var også en nedgang på 31 prosent i andelen av bestselgere for barn skrevet av svarte forfattere. Fortsatt er det 3,5 bestselgere for barn skrev av en hvit forfatter for hver bestselger fra en svart forfatter. Dette fremgår av en fersk rapport fra den ikke-kommersielle forskningsinstitusjonen WordsRated, som har analysert 1511 barnebøker fra New York Times’ bestselgerliste fra 2012 og frem til i dag.

Viktig symbolikk

– Jeg tror at oppgangen fra 2019 til 2020 var veldig drevet av en trend, hvor mange mennesker gjorde alt de kunne for å vise sin støtte i kjølvannet av drapet på George Floyd og Black Lives Matter-protestene. Men denne støtten bleknet så snart BLM ikke lenger var lengst fremme i bevisstheten, sier Danny McLoughlin, forskningsdirektør hos WordsRated til BOK365. – Derfor er det viktig med symbolikk som at fotballspillere går det på et kne før kampene. Dette holder problemstillingen levende.

En nedgang på 23 og 31 prosent bare i løpet av et år kan synes dramatisk, men det hører med i helhetsbildet at tilbakeslaget kommer etter noen år med oppsiktsvekkende stor mangfold-økning. Fra 2012 til 2020 ble andelen svarte hovedkarakterer i barnebokbestselgere tredoblet, og særlig har økningen vært stor i perioden fra 2017 til 2020.

Voldsomme bevegelser

Faktisk var 2020 det første året man fant flere svarte hovedkarakterer enn hvite i barnebokbestselgerne. Slik var det også i fjor, trass i fallende svart andel. Hvis du nå strever med matematikken her, er det en enkel forklaring på dette. Den største gruppen hovedkarakterer er «non-human» – altså ikke mennesker, men figurer som kaniner, kosedyr eller lastebiler. I fjor utgjorde denne kategorien 33,8 prosent av hovedkarakterene. Dette er faktisk eksakt samme andel som i 2015. For svarte og hvite karakterer har det vært voldsomme bevegelser: hvite ned fra 51 til 15 prosent, svarte opp fra 4,5 til 21,6.

Det er også verdt å merke seg at det står hvite forfattere bak hele 92,5 prosent av «non-human»-utgivelsene. Dette er sterkt medvirkende til at bare 53,4 prosent av hvite barnebokforfattere har hvite hovedkarakterer, mens hele 91,3 prosent av svarte barnebokforfattere opererer med svarte hovedkarakterer.

Mer i topp enn bredde

Interessant nok ser mangfoldet ut til å være bedre ivaretatt blant barnebok-bestselgerne enn i det bredere utvalget av barnebøker, hvis vi ser WordsRated-tallene opp mot en analyse CCBC (Cooperative Children’s Book Center) har gjort blant over 11000 amerikanske barnebøker utgitt i perioden 2018-2020. Tallmaterialet viser at i 2020 hadde 12,1 prosent av barnebøkene en svart hovedkarakter, mens tilsvarende tall for bestselgerne var langt høyere: 28 prosent. Bare 7,6 prosent av bøkene var skrevet av svarte forfattere, mens svarte forfattere sto bak 26,3 prosent av bestselgerne.

I WordsRated er man spent på å se utviklingen fremover:

– Det er veldig enkelt for utgivere «å pushe» svarte forfattere og svarte karakterer når det er et marked for det, men den virkelige målestokken er om disse selskapene er like interessert i likestilling og å støtte svarte forfattere og minoritetsfortellinger når det ikke er like lett og ikke nødvendigvis like lønnsomt, sier Danny McLoughlin til BOK365.