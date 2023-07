– Ungdommen må hjælpe oss gæmliser!

SOMMERGJESTEN: I går besøkte vi ARK-sjefen Stein Ove Gudmundsson. I dag stikker vi et kvartal lengre ned i byen, her treffer vi Norli-sjefen Johan Baklund.

Det er snart et år siden Johan Baklund (f.1968) overtok som adm. direktør i Norli-kjeden. Baklund har bred bakgrunn fra retail-virksomhet, blant annet som toppsjef i Synsam-kjeden i åtte år.

Tidligere denne uka kunne han legge fram et rekordresultat for Norli på hele 84 millioner kroner for regnskapsåret 2022.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Johan?

– Vi skal litt rundtomkring i sommer, litt på fjellet i Hallingdal, litt Oslo-ferie, og så skal vi besøke noen venner i Frankrike.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Hver feriedag starter med at jeg spør hva vi skal spise til middag i dag, og så tar vi det derfra.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har så vidt begynt på Maskiner som tenker og den gleder jeg meg til å fortsette på.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Det blir alltid litt mailsjekking og kontakt med kollegaer i forbindelse med halvårsresultat, men jeg anbefaler alle å slappe mest mulig av i ferien sin.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Helgrillet Havabbor med grillet appelsin, løk, hvitløk og mye rosmarin med en god rødvin til – sånn delvis i tråd med de nye kostholdsrådene..

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Gode kompiser!

– Ditt beste ferieminne?

– De feriene der det ikke er så mye program.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Anne Schiøtz for fremragende ledelse av Bokhandlerforeningens arbeid i forbindelse med ny boklov.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Begravet diskusjonen om avanseregulering i en bransje som allerede lever opp til formålene.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jeg er på den håpefulle siden av at mennesker ikke kan erstattes helt av maskiner, og at vi må lære oss å skape verdi i tillegg til den jobben maskiner kan gjøre for oss – her må ungdommen hjælpe oss gæmliser, så for eksempel Maskiner om tenker!

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Norske bokhandler er blant de beste på bok i hele verden.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? Og hva ville du ha svart?

– Spurte ChatGPT om det samme og fikk følgende svar: «Du kan stille meg hvilket som helst spørsmål du har i dag, og jeg vil prøve å hjelpe deg så godt jeg kan! Hvordan kan jeg bidra til å svare på spørsmålet ditt?» God sommer alle sammen!

