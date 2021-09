Tydelig stemme – levende språk

Karin Haugane er tildelt Aschehougprisen 2021.

«En tydelig stemme, et levende språk, en sterk formidlingsevne. Likeså mye handler det nok om tekstenes evne til å overraske oss lesere med noe nytt og uventa.» Slik beskriver juryen årets mottaker av Aschehougprisen, Karin Haugane. Årets jury, som har bestått av Cathrine Krøger, Hilde Slåtto, Janneken Øverland og Even Teistung, meldte om «en påfallende grad av samstemthet» ved denne korsvei.

Katastrofe og kjærlighetsgalskap

Karin Haugane (født i Haugesund i 1950) har gjennom mer enn 30 år gitt norske lesere sine dikt, prosadikt og sonetter. Hun har også gjendiktet størrelser som Robert Frost og Arthur Rimbaud. Prisen ble kortreist denne gang, etter som Hauganes forlag er Gyldendal på den andre siden av Sehesteds plass.

Juryen fremhever blant annet: «Etter at vi hver for oss hadde lest Karin Hauganes bøker, og nå skulle diskutere dem i fellesskap, var det overraskelsen og det indre trykket de hadde skapt i oss som styrte samtalen: å ha lest noe som veide tyngre. Og en etter en snakket vi oss inn i Hauganes litterære verk: De urolige, voldsomme skildringene av sønderrivelse, katastrofe og kjærlighetsgalskap; de på overflaten stillferdige, men nesten desperate sonettene hun i de siste tre samlingene har dyrket; det avklarte blikket til et voksent menneske som leser sitt eget liv i essayboka Språk og erfaring.»

Viltvoksende poetisk kretsløp

I Karin Hauganes diktning står kjærligheten og tapet som de to bærebjelkene, og juryen mener Hauganes bøker «er merket av en rastløs søken etter form, og etter klarhet; de kommuniserer på tvers, belyser og beriker hverandre i et viltvoksende poetisk kretsløp. «å minnes er å påkalle bilder av ruinenes nå», heter det i Annas familieelegier. Haugane er, om noe, en erindringspoet, diktningen et forsøk på å «stable en liten virkelighet på beina» gjennom et stadig arbeid med å formgi det tapte. Hun er blitt kalt norsk poesis store klagesanger – det er ingen dum beskrivelse.»

Aschehougprisen regnes blant de mest sentrale og prestisjetunge litteraturprisene i Norge. Prisen består av en statuett og et beløp på 100 000 kroner. Statuetten er en miniatyr av Ørnulf Basts skulptur «Evig liv», hvis original står utenfor forlagslokalene på Sehesteds plass.