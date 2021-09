P.O. Enquists pris til Grue

– Dette føles også som en anerkjennelse av at funksjonshemning er et rikt litterært tema, sier prisvinneren.

– Jeg er svært glad og takknemlig for prisen, ikke minst for at juryen legger vekt på de litterære mulighetene som ligger i memoarsjangeren. Dette føles også som en anerkjennelse av at funksjonshemning er et rikt litterært tema – og en viktig del av det menneskelige erfaringsgrunnlaget, sier Jan Grue.

Han er tildelt Per Olov Enquists pris for 2021. Prisen ble etablert i 2004 av Norstedts, forfatterens utenlandske forlag og Bok & Bibliotek. Prisen skal gå til «en yngre forfatter på vei ut i Europa» og stor vekt legges på forfatterens nyeste utgivelse. Prissummen er 5 000 Euro

«En røst som behøver å bli hørt»

«I en tid når grensen mellom fakta og fiksjon stadig utfordres, viser han hvordan et selvbiografisk verk kan dra nytte av romanens egenskaper: det er hjerteskjærende, sårt og analytisk på en måte som krever presisjon i sin utførelse og en sikker stilistisk hånd. Kort sagt: Jan Grue taler med en røst som behøver å bli hørt», skriver juryen i sin begrunnelse.

Den har i år bestått av Cathrine Bakke Bolin (Gyldendal Norge), Simon Pasternak (Gyldendal Danmark) og Håkan Bravinger (Norstedts).

Jan Grue debuterte i 2010 med novellesamlingen Alt under kontroll og har siden da utgitt flere bøker, i ulike sjangere. I 2018 utkom den selvbiografiske sakprosaboken Jeg lever et liv som ligner deres, som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og nylig høstet flotte anmeldelser bl.a. i The New York Times da den ble lansert i USA. Grues nyeste memoarer, Hvis jeg faller, ble nettopp utgitt i Norge og fikk også en lysende mottakelse av kritikerne.