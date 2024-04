Trygve Skaug til topps

Sist søndag presenterte vi lyrikkens bestselgerliste for mars.

Vi meldte da om hele fem diktsamlinger av året som nye på lista og skrev at: – Det våres – også for lyrikken. Samtidig varslet vi at Trygve Skaug nettopp hadde lansert sin nye diktsamling, Jeg har venta sånn på deg.

Vi avsluttet retorisk med spørsmålet: – Kanskje våren tar fart?

For det har den. Skaug gikk sist uke helt til topps på Bokhandlerforeningens skjønnlitterære bestselgerliste.

Det er eksepsjonelt at en diktsamling topper bestselgerlista, selv bare for ei uke.

Trygve Skaug har maktet dette en gang tidligere, men så må vi helt tilbake til 80-tallet og Rolf Jacobsen.

Fra forlaget sakser vi følgende:

«Jeg har venta sånn på deg er en bok for både gamle fans og for nye og nysgjerrige lesere, for alle som ønsker et løft i livet eller et nytt blikk på tilværelsen.

I den nye samlingen finnes det varme dikt, undrende dikt, dikt om kjærlighet og dikt om sorg, dikt om stotrende gutter og dikt om nydelig flyvertinnefransk. Du kan lese om hvordan å støtte mennesker som har det vondt, og om de små tingene som gjør stunden med kjæresten ekstra god.»

Trygve Skaug med 200 000 følgere på Instagram, når ut til svært mange unge og nye grupper diktlesere. Siden debuten for ti år siden har han solgt godt over 50 000 diktsamlinger, men kun en gang er han kjøpt inn til bibliotekene av Kulturdirektoratet, da med barneboka Hvis jeg var statsminister (2022). Til høsten venter en ny samling fra Skaug. Denne gang myntet direkte til ungdom.

La oss håpe at mange av bibliotekene kjøper inn Trygve Skaug for egen regning og på egen kjøl.

For det prates mye om leselyst og leseglede.

Fra den ferske samlingen Jeg har venta sånn på deg henter vi to små dikt til søndagen.

To øyne låser mine

og der er tryggheten

jeg aldri har sett rett inn i

fordi jeg ikke visste den satt så nær meg

jeg trodde den minst måtte være

i en annen by

eller kanskje et annet land eller et annet liv

og du sier ingen ting

som gjør at

du bare finnes på andre siden av bordet

***

Brenn et lys for meg

et av de små der i kirken

for jeg orker ikke noe svære greier nå

ting må stå i forhold til hverandre

også her

men et aldri så lite håp

kan vi vel koste på oss

så brenn et lys for meg