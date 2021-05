Tror på den hellige fastprisen  

UKAS BOKFJES: Per Nordanger setter sin lit til høyere makter og håper på et godt liv for alle som livnærer seg av bokmarkens grøde.

Sist uke var Bokfjes-stafetten innom Minuskel-forlegger Alexander Leborg, som savnet sin franske hjørnerestaurant. Denne uka går stafettpinnen videre til Spartacus-forlegger Per Nordanger, som savner lange kvelder med gjengen.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå jobber jeg intenst med å få ferdig fjorårsregnskap og annen viktig trivia. Siden jeg ellers agerer både forlegger og produksjonssjef, er vi en smule underbemannet på administrasjonssiden for tiden.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg er redd det tidvis har vært 100% jobb, men det er en brøk det jobbes målbevisst med. Bare det kommer en skikkelig ferie snart, skal all fornøyelseslitteraturen konsumeres i lange drag.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Det må nesten bli vår hovedeier, Bjørn Smith-Simonsen. Gjennom en mannsalder har jeg langsomt blitt kjent med hans metoder og særegenheter.

Når det gjelder hvordan et forlag bør organiseres, er jeg muligens havnet på en litt annen planet, men jeg verdsetter høyt disse lærerike årene med hans (bokstavelig talt) åpne dør, rause deling av kunnskap, hans vidd og lune humor.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

– Siden jeg som barn forleste meg på science fiction, gjerne av det dystopiske slaget, har det vært en sjanger som appellerer til meg. Tor Åge Bringsværds siste roman, KINTSUGI, er et funn i så måte. Romanen skildrer et fantastisk/dystopisk fremtidsunivers på en slik måte at leseren uvegerlig må reflektere over egen tid og sivilisasjon. En Bringsværd-klassiker for fremtiden!

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Å tilbringe lange kvelder med forlagsstaben på idéseminar, – med nok vin til å holde idémyldringen i gang noen timer over midnatt. Det pleier å gi resultater.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart?)

– Tja, hva med «Hvorfor er du for en boklov?» – Fordi jeg tror på den hellige fastprisen, litteraturens utbredelse og et godt liv for alle som livnærer seg av bokmarkens grøde. Selv om jeg tidvis vakler i troen: det er skapt en virkelighet på bakken som er krevende for sånne aktører som oss, og å sementere dette systemet har sine betenkelige sider. Men jeg velger å sette min lit til høyere makter, ber til bokgudene og satser på at fornuften seirer. Vi får se.

Per Nordanger utfordrer Ingrid Ryvarden i Strawberry Publishing.