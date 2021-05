Horst-saken: – Feil og misvisende

Gyldendal og Lydbokforlaget anker tingrettsdommen, og mener Horst-saken er av stor prinsipiell betydning for hele Bok-Norge. Jon Wessel-Aas har liten forståelse for argumentasjonen fra Gyldendal-direktør Anne Cathrine Knudsen (bildet).

I slutten av april kom dommen fra Oslo Tingrett som bekreftet at Jørn Lier Horst var i sin fulle rett da han sa opp lydbokkontrakter med Lydbokforlaget/Gyldendal. I dag anker tapende part, Gyldendal og Lydbokforlaget, dommen inn for lagmannsretten.

Forsvar av normalkontrakt?

Da dommen falt uttalte Jørn Lier Horst at han håpet seieren ville gi forfatterforeningene en langt bedre forhandlingsposisjon i arbeidet med å få på plass en normalkontrakt for strømming.

I dag slår imidlertid Gyldendal kontra ved å påberope seg lignende grunnlag for å anke. I en epost til egne forfattere skriver forlagsdirektør i Gyldendal, Anne Cathrine Knudsen, at forlaget anker saken fordi den er av stor prinsipiell betydning for hele Bok-Norge:

«Normalkontraktverket er en grunnleggende bestanddel i dagens avtaleverk. Normalkontraktene skal ikke bare ivareta forfatternes og forlagenes juridiske rettigheter, de utgjør også noe av grunnlaget for en del av de særordninger som er med på å binde det norske litterære systemet sammen», skriver Knudsen.

Knudsen mener med andre ord at frifinnelsen av Jørn Lier Horst truer selve grunnstenen i det regulerte bokmarkedet.

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte Jørn Lier Horst i tingretten, stiller seg uforstående til argumentasjonen fra Gyldendal.

– Dommen bekrefter forfatternes forhandlingsposisjon og forfatternes rettigheter.

Medhold i erstatningskrav?

Anne Cathrine Knudsen skriver videre i sin orientering til Gyldendal-forfatterne at Retten fant at Jørn Lier Horst ikke var «innelåst» i Gyldendals strømmetjeneste, Fabel.

Til dette svarer Wessel-Aas at Knudsen neppe kan ha lest dommen:

– Dette er direkte feil og misvisende. Dommen gjør det helt klart at kontrakten det her tvistes om er oppsigelig og at den ikke kan brukes til å låse en forfatter inne i et forlags egne strømmetjeneste. Jørn Lier Horst har ikke krevd erstatning for dette. Hans erstatningskrav gjaldt Gyldendals opptreden etter oppsigelsen, som har gjort at Storytel ikke vil ta bøkene hans inn i sin tjeneste så lenge Gyldendal hevder at de har rett til å låse Jørn til Fabel.

På vei og med dårlig mobildekning over Hardangervidda, for å hente sin datter hjem fra ett år på folkehøyskole i Voss, er Jørn Lier Horst ytterst klar og lakonisk i sin vurdering av anken:

– Hva er det egentlig de driver med på Sehesteds plass? Gyldendal er i ferd med å ødelegge sitt rykte overfor hele forfatterstanden.