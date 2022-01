Elsker innbundne bøker

UKAS BOKFJES: Å lese er en fornøyelse også når det er jobb, fastslår forlagssjef Simone Stibbe i Skald forlag som gjerne veksler mellom nye bøker og gamle klassikere. Helst innbundet!

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Frode Molven den til forlagssjef Simone Stibbe i Skald forlag.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Uff, egentlig spør du på et litt dumt tidspunkt for akkurat nå handler det mye om årsoppgjør. Det har lagt beslag på mesteparten av denne dagen, men parallelt jobber jeg også med flere bokprosjekter. Framfor alt sakprosaboka Glade dyr og levende jord, skrevet av Marit Bendz og med bilder av Oddleiv Apneseth. Som tittelen antyder er det en bok om hvordan bønder som driver jordbruk miljøbevisst og med dyrenes vel i fokus – det vil si bøndene som lager de gode, kortreiste pølsene, ostene og grønnsakene vi har blitt så glad i de siste årene. Vi er helt i innspurten av den, så nå er det armer og bein for å få den klar til utgivelse tidlig i mars.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Nå syns jeg jo at jobben er en stor fornøyelse, så skillet mellom jobblesing og fornøyelse blir slik sett litt vag. Men jeg har alltid noen bøker liggende på nattbordet, og det er som regel titler jeg ikke jobber med. Akkurat nå holder jeg på med Per Pettersons Mitt Abruzzo og Jon Fosses Eit nytt namn i Septologien-serien. Så har jeg i tillegg alltid en eller flere klassikere liggende. Men siden Skald forlag også gir ut nyoversatte klassikere, nærmer det seg kanskje jobbsfæren – svært lystbetont arbeid er det iallfall.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Det må det min tidligere sjef og medeier i Skald forlag, Lars Nes! Han ga meg sjansen da jeg, som utlending, kom til forlaget i 2003, og han sørget for en smertefri overgang da jeg overtok som leder i 2012. Han er raus og har latt meg være med å forme forlaget helt fra begynnelsen. Etter at jeg overtok stillingen som forlagssjef i 2012 har han vært god støtte, men uten å gå i veien på noe tidspunkt. Han har vist meg en tillit man ikke kan ta for gitt.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

– Hvis det er lov å trekke fram en bok fra eget forlag, blir det naturlige valget Brit Bildøens oversettelse av Virginia Woolfs Til fyret. Dette er ei bok der alt bare stemmer: Originalen er en av verdens aller beste klassikere, oversettelsen til Brit Britdøen er utrolig godt gjennomført, finurlig og vakker – og omslagsillustrasjonen til Andreas Töpfer krona det hele. Når alle brikkene slik som her, faller på plass – innhold, oversetting og utseende – blir også resultatet fantastisk!

Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)

– Svaret er greit, så da gjelder det bare å formulere et spørsmål som kan passe. La meg se, hva med dette: «Hva savner du mest i norsk forlagsbransje?». For da kunne jeg jo svart at jeg skulle ønske flere forlag kunne ta et steg tilbake og se på kvaliteten på innbinding og trykk igjen. Boka skal jo være et medium som skal vare, og en ordentlig produsert bok varer – i mange hundre år. Det er forfatterne våre verdt.