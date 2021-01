Ti krimbøker vi gleder oss til

Groteske mord, nye stemmer og utenlandske suksesser. Her er krimbøkene vi gleder oss mest til denne våren.

Ingebjørg Berg Holm: Rasende binne (Vigmostad & Bjørke)

Holm har tidligere mottatt god kritikk for sine historiske krimromaner. Men det er ikke historisk krim som står på planen for Holm denne våren, men heller en psykologisk thriller. Rasende binne er et moderne trekantdrama, som utspiller seg både i Bergen og Svalbard. Klimaforskning, samlivsbrudd, barnefordeling og tro danner bakteppet i denne rå romanen om mennesket i naturen og dyret i mennesket. Boken er allerede solgt til Frankrike.

Boken er ute nå. Les BOK365s anmeldelse her.

Romy Hausmann: Elskede barn (Cappelen Damm. Oversatt av Rune R. Moen)

Romy Hausmanns debut var en stor suksess i hjemlandet Tyskland. Boken gikk rett inn på førsteplass, og lå på bestselgerlista i hele 45 uker. Elskede barn er så langt utgitt i 20 land, og denne våren blir Norge ett av dem. I en hytte med tildekte vinduer må Lena og hennes to barn følge reglene satt av deres fangevokter, faren. Han beskytter dem for farene utenfor. En dag klarer Lena å rømme. Men er hun virkelig den «Lena» som forsvant sporløst fjorten år tidligere. Politiet og Lenas familie forsøker å få puslespillbitene til å passe.

Boken er ute nå.

Helene Flood: Elskeren (Aschehoug)

Helene Flood fikk et internasjonalt gjennombrudd med debutromanen Terapeuten, som mottok strålende kritikker og ble nominert til Bokhandlerprisen. Til våren kommer hun med en ny psykologisk thriller, Elskeren (Aschehoug). Rikke og Åsmund er lykkelig gift, og sammen har de barna Emma og Lukas, og en leilighet i Oslo beste boligstrøk. Harmonien brytes da naboen i etasjen over blir funnet drept. Ettersom etterforskningen skrider frem konfronteres Rikke med hvor lite hun egentlig vet om de som lever vegg i vegg med henne.

Boken utkommer i juni.

Pascal Engmann: Rottekongen (Gyldendal. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen)

Pascal Engman blir i Sverige sammenliknet med Stieg Larsson og Henning Mankell. Serien om politibetjent Vanessa Frank har hittil solgt i 200 000 eksemplarer, og til våre utkommer andre bok i serien i Norge. I Rottekongen blir en ung kvinne funnet død i leiligheten sin i Stockholm. Hun er knivstukket over tjue ganger. Etterforskningen tar Vanessa inn i ett nettverk av incels, kvinnehatere, som forlanger oppreisning fra kvinner som ikke nedverdiger dem et blikk.

Boken er ute nå.

Johanna Mo: Nattsangeren (Aschehoug. Oversatt av Lene Stokseth)

Johanna Mo er Sverige nye krimstjerne. I hennes først krim på norsk stifter leserne bekjentskap med den dyktige politietterforskeren Hanna Duncker. Hun vender tilbake til barndomshjemmet på Ôland etter faren dør. Når femten år gamle Joel blir funnet død, må Hanna etterforske saken selv om Joels mor en gang var hennes beste venn. Men å grave i fortiden i et lukket samfunn et ikke enkelt.

Boken er ute nå.

Mohlin og Nystrøm: Det siste livet (Kagge. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen)

Barndomsvennene Peter Mohlin og Peter Nyström skrev sin første krimfortelling sammen som tiåringer. Nå er de regnet som Sveriges nye krim-stjernepar. Til våren utkommer deres første bok i en krimserie på norsk. Det siste livet handler om den tidligere FBI-agenten John Adderley som bosetter seg i en svensk småby som en del av programmet for vitnebeskyttelse. Boka ble kåret til årets krimdebut i Sverige i år, og rettighetene er solgt til 16 land, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland og Japan.

Boken er ute nå.

Lucy Foley: Gjestelisten (Strawberry)

Lucy Foley hadde stor suksess med sin debut-krimmen, Jaktselskapet. Denne våren er hun igjen norsk-aktuell med en skikkelig «whodunnit», som av forlaget blir beskrevet som en moderne Agatha Christie forteller. Handlingen utspiller seg på en øy langs irskekysten, hvor tidenes kjendisbryllup skal finne sted. Men etter et strømbrudd dukker det opp et lik: Hvem er det som ikke ønsker brudeparet hell og lykke?

Boken utkommer i mars.

Peter Swanson: Åtte perfekte mord (Cappelen Damm. Oversatt av Kari Engen)

Peter Swansons Åtte perfekte mord har sitt utspring i en rekke litterære univers. For mange år siden lagde bokhandleren og mysteriefanatikeren Malcolm Kershaw en liste over sjangerens mest perfekte, nærmest uløselige mord, som han ga navnet «Eight Perfect Murders», valgt ut fra de beste av de beste, inkludert Agatha Christies Mord etter alfabetet, Patricia Highsmiths Billett til helvete, Ira Levins Dødsfellen, A. A. Milnes Mysteriet i det røde hus, Anthony Berkeley Cox’s Malice Aforethought, James M. Cains Dobbel erstatning, John D. Macdonalds Druknet manns død og Donna Tartts Den hemmelige historien. En dag banker en FBI-agent på Malcolms dør. Hun leter etter informasjon om flere uløste mordsaker, som ligner med mordene på listen hans.

Boken utkommer i slutten av januar.

Sam Lloyd: Minneskogen (Cappelen Damm. Oversatt av Egil Halmøy)

Lloyd er et behørig kritikerrost thriller-talent, og denne høsten utgir Cappelen Damm hans bestselgde krim Minneskogen. Forlaget beskriver den som «en leken, fantasifull og marerittaktig psykologisk thriller.». Elijah har bodd i Minneskogen så lenge han kan huske, og det er her han finner Elissa. Hun har blitt kidnappet og befinner seg lenket fast i et rom under bakken. Hun innser at denne merkelige gutten er den eneste som kan redde henne.

Boken utkommer tidlig februar.

Grethe Bøe: Mayday (Cappelen Damm)

Grethe Bøes thrillerdebut er en av Cappelen Damms storsatsing denne våren, og forlaget flagger også internasjonale ambisjoner med denne. I denne action-thrilleren fra det kalde nord er det en kvinnelig F16-pilot i hovedrollen. NATO-pilotene Ylva Nordahl og John Evans blir skutt ned i et sammenstøt med russiske fly. Dette utløser en storpolitisk krise. For å forhindre en større konflikt, må Nordahl og Evans krysse Sibirs iskalde tundra til fots – med fienden i hælene.

Boken utkommer sent januar.

(Foto Holm: Magne Skodvin, Foto Flood: Julie Pike, Foto Swanson: Kjersti Iversen)