SOMMERGJESTEN: Tom Egeland ser frem til lesesommer - hvor han skal dykke ned i bøkene til Helene Flood og Ruth Lillegraven.

Det er nok mange som sluker Tom Egelands nyeste kriminalroman, Sølvmyntene (Strawberry), i sommerukene. Selv skal han bruke ferien på å lese bøkene til to nykommere på den norske krimscenen.

– Hvor tilbringer du ferien, Tom?

– Hjemme i Oslo og i et hus vi har leid i Kristiansand. Avhengig av pandemien håper vi også på en langhelg i København, der sønnen vår bor med sin kjæreste, og forhåpentligvis en tur sørover i verden på sensommeren.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol. Og en god bok. Jeg pleier å holde av noen bøker jeg gleder meg til å lese for å ha som mine høyst personlige sommerbøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Jeg sliter med å rangere bøker på den måten. Jeg har lest mange gode bøker i år, også av norske kolleger, men «den beste», nei, si det?

– Og hvilke ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Blant andre Elskeren av Helen Flood og Av mitt blod av Ruth Lillegraven. To drivende dyktige nykommere i krimsjangeren som begge har fulgt opp sine bejublede gjennombruddsromaner.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Livet er et lysglimt mellom to evigheter av mørke. En forsiktig omskrivning av Vladimir Nabokov. Kanskje i lengste laget, så hva med Fortelleren?

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Begge deler, faktisk. Jeg orker ikke å vende hjem fra ferie til åtte hundre uleste mailer. Men jeg svarer ikke nødvendigvis med en gang.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Wienerschnitzel med en sitronskive og et glass, nei la oss slå til med en flaske, med god rødvin.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Cormac McCarthy og Stephen King. To førsteklasses forfattere i hver sin litterære sfære. McCarthy skriver mesterlig. Ikke et land for gamle menn er krim på nobelprisnivå. Jeg var nok mer begeistret for King for førti år siden, men for en tekniker! Jeg har lært mye av Kings måte å strukturere og bygge opp et intrikat plott og gi store, snirklete fortellinger et bærende rammeverk.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må være barndommens uendelige sol-somre på Fuglevik sør for Moss. Å våkne til lyden av snekkedunk og måkeskrik. Å ligge på et solvarmt svaberg etter et bad. Å se solen synke i havet og vite at i morgen kommer en ny dag der du skal gjøre ingen verdens ting.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– En blomst til alle mine forfatterkolleger som holder liv i hele bokbransjen. Uten forfatterne – ingen bokbransje! Og en hel bukett til de to lederne i Forfatterforeningen og Forfatterforbundet, Heidi Marie Kriznik og Eystein Hanssen, som kjemper en utrettelig kamp for de skjønnlitterære forfatternes rettigheter, sosiale kår og litteraturens plass i samfunnet vårt.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Innført boklov.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Boksalget skyter til himmels!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvis du spurte «Hva kjennetegner en god bok», ville jeg ha svart noe sånn som dette: En god bok – enten den «bare» er spennende, original eller imponerer med sitt briljante språk – griper fatt i deg og gir aldri slipp. Den lever videre i deg i år etter år. For meg er lesning jakten på en slik bok, den som du ikke vil legge fra deg og som du går og gleder deg til å fortsette på – og som, når du blar om til siste side, etterlater deg med et savn, ja, nesten en kjærlighetssorg.