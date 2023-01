Tjønn innstilt som ny DnF-leder

Brynjulf Jung Tjønn er innstilt som ny leder i Den norske Forfatterforening når Heidi Marie Kriznik går av.

Da Heidi Marie Kriznik, etter 6 år som leder, valgte å ikke stille til gjenvalg, startet arbeid med å finne hennes arvtager. Valgkomiteen gjennom høsten arbeidet for å finne kvalifiserte kandidater, og valget har falt på Brynjulf Jung Tjøn.

«Valgkomiteen har hatt en grundig prosess med å finne en kvalifisert leder for Den norske Forfatterforening, og er svært fornøyd med å kunne innstille Brynjulf Jung Tjønn. Han er en respektert forfatter med innsikt i både forfatter- og forlagssiden, og har god kjennskap til normalkontraktsverket», skriver valgkomiteen i sin redegjørelse, publisert på Forfatterforeningens nettsider. De skriver videre:

«Han har også sittet i Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd og styret til Foreningen !les. Jung Tjønn fremstår som solidarisk, ydmyk, klok og tydelig. Han har god forståelse for utfordringer DnF står overfor, og har vist både engasjement og vilje til å jobbe for at forfatteres situasjon bedres. Valgkomiteen har tillit til at Brynjulf Jung Tjønn vil være en samlende leder.»

Tildelt Brageprisen og P2-prisen

Brynjulf Jung Tjønn er født i 1980 i Seoul i Sør-Korea, og oppvokst i Feios i Sogn og Fjordane. Han debuterte med romanen Eg kom for å elske (Samlaget) i 2002. Han har senere utgitt flere romaner og diktsamlinger for voksne på Cappelen Damm, samt bildebøker og ungdomsromaner.

I 2013 ble han tildelt Brageprisen for ungdomsromanen Så vakker du er, og i 2021 mottok han P2-lytternes romanpris for Kvar dag skal vi vere så modige. Hans siste utgivelse er diktboken Kvit, norsk mann – som omhandler norsk oppvekst som adoptert og norsk rasisme.

Tjønn er utdannet journalist, og har blant annet arbeidet som litteraturkritiker i både VG og NRK. Han har også vært redaktør i Bokvennen Litterær Avis, og siden 2017 har han jobbet som senior forlagsredaktør i Samlaget. Han er også for tiden Husdramatiker ved Dramatikkens Hus.

Innstillinger til styret og rådet

Valgkomiteen har også innstilt Hanne Ramsdal som nytt styremedlem. De skriver følgende i sin redegjørelse:

«Hanne Ramsdal er lyttende, løsningsorientert og engasjert i Forfatterforeningens arbeid. Valgkomiteen er svært glad for hennes aktive innsats og vilje til å arbeide for de viktige sakene fremover. Ramsdals arbeidserfaring fra ulike deler av det skrivende feltet, både som utøvende forfatter/dramatiker, samt hennes erfaring med å sitte i ulike verv, gir unik innsikt hun tar med seg inn i arbeidet i DnF»

Synnøve Persen er også av valgkomiteen innstilt som nytt medlem i Det litterære råd. I redegjørelsen skriver de:

«Valgkomiteen mener at Synnøve Persen er et viktig tilskudd til Rådet, hun har en lang forfatterkarriere og er totalt to-språklig. Vi tror hun vil gjøre en god jobb med særlig blikk forlyrikk og det samiske.»

Øvrige kandidater tar gjenvalg.

Valgkomiteen i år har bestått av Mathias Samuelsen (styrets representant), Øystein Vidnes (opptakskomiteens representant), Christ Tvedt (DnFs litterære råds representant), Håvard Syvertsen, Ingvild Solstad-Nøis og Linda Gabrielsen. Gabrielsen har ledet komiteen.