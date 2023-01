Høytlesingsuksess på SVT

SVT vil fortsette med høytlesing på TV etter seersuksess.

Tidlig i januar, under helgedagene «trettonhelgen», sendte SVT en høytlesing live fra Västanå teater i Värmland. Boken som ble lest var Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga.

Sendingen var en suksess, og nå planlegger SVT å fortsette med konseptet. Det melder Svensk Bokhandel.

– Vi er overveldet av publikumsresponsen, og det er fantastisk at dette eksperimentet med slow-tv for bokelskere faller så i smak. Publikum virker å ha oppdaget og funnet tilbake til høytlesingens magi via et tv-program, sier Anna Luuk Priske, kulturinnkjøper på SVT.

Over 300 000 seere

Totalt var det 220 000 som fulgte sendingen på TV, og 120 000 som har strømmet sendingen i ettertid.

Lagerlöfs roman ble lest høyt i løpet over et helt døgn av ulike skuespillere, innledningen var det skuespiller Jonas Karlsson som stod for, i samarbeid med den svenske nasjonalscenen Dramaten.

Det er ennå ikke klart hvilket verk som skal leses høyt neste gang eller fra hvilket teater, melder SVT.

– Godt mulig vi tar det opp igjen

Slow-tv er et konsept nordmenn kjenner godt til – og elsker. Og også her på berget har vi lest bøker i beste sendetid, også for voksne.

I løpet av Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2019 sendte NRK forfatteren Jonny Halberg høytlesning. Fra første festivaldag til siste, leste han verdens lengste roman, 3500-sidersklassikeren På sporet av den tapte tid av Marcel Proust.

Kulturredaktør i NRK kaller Halberg-stuntet «et morsomt prosjekt», men legger til:

– Det er godt mulig vi tar opp igjen en slik ide hvis det passer seg slik med den riktige anledningen, men per nå har vi ikke noen konkrete planer om dette.