Til Norge for første gang

Den kritikerroste forfatteren Joyce Carol Oates kommer i august til Litteraturhuset i Oslo på sitt første norgesbesøk.

– Joyce Carol Oates er en levende legende med en enorm produksjon og et skyhøyt litterært nivå. At norske lesere endelig kan få høre henne fortelle om sitt lange skriveliv, sin teknikk og sin motivasjon er stort og noe vi har jobbet for i mange år, sier daglig leder Susanne Kaluza for Stiftelsen Litteraturhuset.

Siden sin forfatterdebut i 1963 har den amerikanske forfatteren gitt ut over hundre bøker, blant annet Svart vann, Graverens datter og Blond. Sistnevnte er romanen om Marilyn Monroes liv, som ble filmatisert i fjor.

På Litteraturhuset-arrangementet 16. august, skal 84-åringen snakke om sitt liv og karriere i samtale med journalist Karin Haugen. Arrangementet er lagt til Universitetets aula.

I høst kommer samtidig romanen «De der» fra 1969, som regnes som et av Oates’ hovedverk, ut på norsk for første gang.