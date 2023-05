BARNEBOKPROFILEN: Victor Nordahl utgir i disse dager oppfølgeren i "Ville poter"-serien - og går rett inn på førsteplass på bestselgerlistene.

Victor Nordahl (f.1990) er fra Bærum, og har studert tegning ved Bjerkely Folkehøyskole. Han debuterte i fjor med første bok i Ville poter-serien, denne våren kommer bok nummer to, Skogen (Egmont) – som gikk rett inn på førsteplass på bestselgerlistene.

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Helt siden jeg var liten så har jeg vært sterkt imot pelsdyrnæringen og påkjenningen et sånt liv har på dyrene. Jeg ville lage en historie som utforsket dette. Jeg bruker mye av min egen erfaring som transperson fra den tiden jeg var i skapet til å skrive denne boken, så Ville Poter er en veldig personlig historie for meg.

– Tre barnebok-favoritter:

– Snapdragon av Kat Leyh (Jeg håper denne får en norsk oversettelse snart. DEN ER SÅ BRA!), The Prince and the Dressmaker av Jen Wang (DENNE OGSÅ!) og Mummitrollet av Tove Jansson.

– Sjekk ut:

– Dragens Øye-serien av Cha Sandmæl og Rino – Reisen Til De Dødes Øy av Regine Toften Holst.

– Hvordan jobber du?

– Jeg får en ide for en scene i historien som spiller nesten som en film inni hodet mitt. Så skisser jeg ned en ganske rough skisse av alle sidene til den scenen/kapitelet. Vanligvis så vet jeg ikke helt hva det er karakterene spesifikt SIER til hverandre enda, men jeg vet hva de tenker og føler, så ansikt og kropps utrykk blir eksperimentert mye her. Så sender jeg det til redaktørene mine som gir meg tilbakemelding om den er bra eller ikke. Etter det, så tar jeg med skissene til ipaden min der jeg tegner alle sidene. Lineart, farger så legge til teksten.

– Min egen favorittillustrasjon?

– Jeg fant en gammel illustrasjon jeg gjorde i 2018 som jeg er fortsatt veldig glad i!

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Det må ha vært boken Watership Down av Richard Adams. Jeg vet ikke om den regnes som en barnebok i dag, men det var i hvertfall den som gjorde størst inntrykk på meg. Jeg er også veldig glad i Mummitrollet av Tove Jansson.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Alle i Mummidalen.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Hmm… Hesten fra Gutten, Mulvarpen, Reven og Hesten av Charlie Mackesy.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Historier som tar opp temaer som får barn til å stille spørsmål. Om følelser, identitet, liv og død etc. Jeg liker best historier som tar opp disse tingene også blander de i en verden der man har for eksempel snakkende dyr, magi eller flygende hester.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– For å være ærlig, så vil jeg aller helst bake kaker sammen med Mummimamma i kjøkkenet hennes.