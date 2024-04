Litteraturfestivalen God natt, Oslo er i full gang og byr på «masse gratis program, med mange ulike perspektiver og samtaler», i følge festivalsjefen.

– Publikum kan glede seg til en festival med et utrolig stødig og gjennomarbeidet program med noen helt fantastiske navn på plakaten. Og masse gratisprogram- blant annet Levende brev, historier knyttet til tematikken på rundt bål, Det er snakk om historier fra så mange ulike perspektiver og samtaler med mennesker om temaer som er både vanskelige og morsomme. Det er en festival for underholdning og inntrykk. Også skal vi ha kvartett i Bazaar, og det er bare veldig kult, forteller festivalsjef for God natt, Oslo, Amanda Sofie Tunsberg.

Festivalen går av stabelen i disse dager på SALT i Oslo. Og temaet for festivaldagene er «Hva skal lede oss gjennom mørket?»

Optimistiske på godt oppmøte

– Du er ny festivalsjef – hvordan vil det merkes?

– Jeg kommer fra scenekunsten, og Marius (forhenværende festivalsjef) hadde startet programmeringsarbeidet da jeg tok over. Som festival er det viktig at litteraturen i er i fokus, men vi har også hatt et stort fokus på tematikk for 2024 versjonen. Vi er heldige som har fått med viktige stemmer innenfor årets tematikk. Dag August Dramer, Sophie Krafft og Annette Orre har alle sammen vært delaktig i programmeringsarbeidet og har diverse og ulik kjennskap til forskjellige sider av litteraturfeltet. Filosofi og psykologi er også felt som er representert i festivalen, sier Tunsberg, og fortsetter:

– Jeg er utdannet skuespiller og kombinerer dette med produsentjobb. For meg har det da vært naturlig å fokusere på historiene som fortelles, og hvordan det formidles. Levende Brev, dikt og musikk er en del av det som er produsert/booket av meg.

Tunsberg forteller at festivalen merker at publikum er noe avventende:

– Som med mange andre aktører i kulturfeltet merker vi på grunn av dyrtid at folk sitter på gjerdet lenger. Men vi er optimistiske på godt oppmøte og gleder oss til to fantastiske dager

Se programmet her!