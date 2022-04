– Tidenes beste Lillehammer-meny

Norsk Litteraturfestival sterkt tilbake etter pandemien.

Nobelprisvinnere, internasjonale stjerneforfattere, humor, språksjov og konserter utgjør høydepunktene i årets utgave av Norsk Litteraturfestival.

– Aldri tidligere har litteraturfestivalen kunnet skilte med et så sterkt program og det er en stor glede at festivalen er tilbake i full skala etter to år med pandemitilpasninger, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

Hun kan by på mange kjente plakatnavn:

– Vi får besøk av vinneren av Nobels litteraturpris Abdulrazak Gurnah, og vinnerne av Nobels fredspris, Maria Ressa og Dmitrij Muratov, de britiske forfatterne Ali Smith, Douglas Stuart og Natasha Brown, nordiske stjerner som Niviaq Korneliussen, UKON og Jan Guillou og norske publikumsfavoritter som Linn Ullmann, Simon Stranger, Anne Holt og Carl Frode Tiller, Linda Eides språksjov og Hovland og Tomrens britpoporkester, fortsetter festivalsjefen.



Ytringsfrihet under press

Ytringsfriheten har lenge vært under press og med krig i Europa er den truet på en ny og akutt måte. I samarbeid med World Expression Forum, Musikk i Innlandet og GD arrangerer litteraturfestivalen et stort folkemøte onsdag 1. juni. Da står tre Nobelprisvinnere på scenen sammen med lokal ungdom og musikere av internasjonalt format.



Britisk fokus



Britiske stjerneforfattere og helt nye stemmer utgjør kjernen i Norsk Litteraturfestivals britiske fokus. Ali Smith, Natasha Brown, Sathnam Sanghera, Jack Meggitt-Phillips og Maddie Mortimer møter norske kollegaer, som vi håper og tror vil kaste nytt lys over begge nasjonenes kultur og historie.

– Etter Brexit, og på grunn av situasjonen i kjølvannet av pandemien, er det nå mer aktuelt enn noen gang å vise frem bredden i det britiske, sier kunstnerisk rådgiver Marit Eikemo, og på Lillehammer vil hele linja, fra debutanter til Nobel- og Bookerprisvinnere, være representert. Vi vil også vise forbindelsene til vår egen historie, politikk, og kultur. Hvordan er Nordens forfattere påvirket av og inspirert av den britiske litterære kanon og populærkultur?

Stor Pegasus-pågang

– Interessen for å delta på Pegasus er stor. Over 13 000 påmeldinger fra skoler og barnehager har kommet inn, sier Pegasusansvarlig Anne-Thea Haavind, som synes det er stor stas at skolene og barnehagene melder seg på i stor skala og er klare for ordentlig festivalstemning i mai.

Pegasusprogrammet består av over 100 arrangementer med norske og internasjonale gjester og en stor bredde, fra forfattermøter og skriveverksted med den britiske favorittforfatteren Jack Meggitt-Phillips, til moderne eventyr, poesislam og stort familieprogram i helgen. Temaer som engasjerer mange er diskusjon av ytringsrommet for de unge, demokrati, flukt og klima.

Med NRK hjem i stua



I tillegg til flere radiosendinger planlegger NRK, i samarbeid med TV-skolen, to TV-sendinger fra Kulturhuset Banken med forfattere og artister fra festivalprogrammet.

– Samarbeidet med NRK har bidratt til at Norsk Litteraturfestival har tidoblet sitt publikum gjennom pandemien og vi vet at mange setter pris på også å følge festivalen hjemmefra, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

På vei til litteraturfestivalen på Lillehammer besøker forfatter Yohan Shanmugaratnam og fotograf Line Ørnes Søndergaard biblioteker over store deler av Innlandet for å fortelle om Storbritannia før og under Brexit, og lade opp til festival.

280 arrangementer



– Den beste festivalopplevelsen får man på Lillehammer, så nå håper vi publikum kjenner sin besøkelsestid, sier markedsansvarlig Mia Granum.

Blant de 280 arrangementene er det populære forestillinger som Linda Eides språksjov, Hovland og Tomrens britpoporkester, Nordisk slammesterskap, Kulturhjerte og Harald Eias nye forestilling «Hvorfor er ikke Harald Eia morsom lenger». Nå er billettsalget i gang.