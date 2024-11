Tid for supersmart japansk krim!

Kan Keigo Higashino bli Norges nye krimfavoritt? Den japanske krimkongen har solgt millioner av bøker globalt, men sliter med gjennombrudd i Norge. Hino Forlag håper en ny oppfølger vil endre det.

Er du i Japan og stikker innom en bokhandel av noenlunde størrelse, vil du garantert komme over egne avdelinger med bøker skrevet av den japanske krimkongen Keigo Higashino – uten sammenligning den mest solgte og prisbelønte japanske krimforfatteren i vår tid.

For Keigo Higashino er stor! Han er også utrolig produktiv. Siden debuten i 1985 har han stått bak mer enn hundre titler – de aller fleste innen krimsjangeren. Bøkene hans har til sammen solgt over 100 millioner eksemplarer i Japan. Og da snakker vi kun om papirbøker!

Men, Keigo Higashino er ikke bare «big in Japan». Hans bøker er oversatt til en rekke språk og er svært populære i asiatiske land som Kina, Thailand, Vietnam og India, for ikke å glemme i USA og en rekke europeiske land. Faktisk har bøkene hans solgt rundt 70 millioner eksemplarer utenfor Japan. Fremdeles snakker vi kun om papirbøker!

Nok om det. Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi vi gjennom vårt forlag (Hino Forlag, hinoforlag.no) har som ambisjon å gjøre denne geniale forfatteren også tilgjengelig for norske lesere. Vi la trøstig i vei, og i mars 2023 ga vi ut forfatterens absolutt mestselgende roman, som vi på norsk ga tittelen «Fatal hengivenhet» – ganske sikre på at vi hadde en vinner! Boken hadde tross alt solgt to og en halv million eksemplarer bare i Japan. Vel er japanere et mer lesende folk enn oss her nord, og bøker er også langt billigere i Japan, men skulle forholdet mellom salgstall og folketall slå til også her, skulle boken selge rundt 100 000 eksemplarer! Det kunne vi ikke regne med! Et mer edruelig anslag kunne kanskje være rundt 15000, tenkte vi etter å ha innhentet salgstall fra vårt naboland Danmark.

Så hvordan ser det ut ett og et halvt år senere?

Faktum er at romanen, trass i utmerkete anmeldelser (Dagbladet, Nettavisen, Adresseavisen, Krimlitteratur.com, NRK) og redaksjonell omtale av prosjektet i flere formidlingskanaler, mangler 99000 eksemplarer på å kunne konkurrere med salgstallene i Japan. Danmark ligger 14000 eksemplarer foran. Med andre ord har den internasjonale salgssuksessen så langt kun solgt rundt 1000 eksemplarer i Norge!

Så hva er årsaken?

Det mest åpenbare er at vi er små. Hino Forlag er et nisjeforlag, som i første omgang har satt sine øyne på krimforfatteren Keigo Higashino.

▪ Vi har problemer med å bli sett. Vi har få eller ingen midler å bruke på reklamekampanjer slik de kjente og store forlagene kan, og har dermed problemer med å nå ut til norske lesere. Dette henger sammen med neste punkt.

▪ Det er vanskelig å få bøkene inn hos bokhandlerne. Dert skulle være kjent at det er store forlag som står bak bokhandelkjedene her i landet. Ikke uventet prioriterer de bøker som er utgitt på egne forlag. En titt innom en slik kjedebutikk vil vise at reklameplakatene som pryder lokalene, er for bøker som er utgitt på de store forlagene. Bøkene som er stablet opp utstillingsbord likeså.

▪ Det er tydeligvis opp til den enkelte filial å bestemme om de vil ta inn en bok fra et ukjent forlag. Riktignok kan de skaffe enhver bok som er registrert i Bokbasen, men det betinger at kunden allerede kjenner til at boken fins og spør etter den.

▪ Om en bok tas inn, vegrer bokhandlerne seg oftest for å ta inn mer enn et par eksemplarer – gjerne bare ett, trass i gode anmeldelser. Dette ene eksemplaret blir ikke gitt noen fremtredende plass, men blir gjerne plassert i en hylle. Altså er det bare kunder som vet at boken fins og derfor leter etter den, som kan ha håp om å finne den.

▪ Henvendelser til de store kjedene blir ofte ikke besvart, eller i beste fall først etter en rekke purringer. Basert på egenerfaring blir henvendelser til den enkelte filial besvart i ett av hundre tilfeller.

▪ Henvendelser til redaksjoner i større aviser og radiokanaler blir som regel oversett, gjerne også etter flere purringer. Sjansen for å få presentere Keigo Higashino i litteraturprogrammer i radio, virker like stor som en snøballs sjanse et visst sted.

Så hva blir konklusjonen?

Skal vi bare pakke sammen og konkludere med at Norge ikke var noe sted for Keigo Higashino? At bestselgerne hans ikke slår an her?

Svaret er selvsagt nei. De utmerkete anmeldelsene og fornøyde kommentarer fra lesere som har latt seg begeistre av Higashinos geniale plot og overraskende finaler, forteller oss at det kan være et tidsspørsmål før den japanske krimkongen også krones her hos oss.

Vi har derfor nylig gitt ut oppfølgeren til «Fatal hengivenhet». Den har fått den norske tittelen «Siste utvei for en engel», og ble lagt ut for salg for omtrent to måneder siden. I skrivende stund har boken allerede mottatt flere strålende anmeldelser (Nettavisen, Adresseavisen, Krimlitteratur.com) og flere er på vei. Boken har solgt 1 700 000 eksemplarer i Japan.

Keigo Higashino følger trolig ikke med på salgstallene i et land langt, langt borte. Om bøkene hans skulle selge noen hundre – eller kanskje noen tusen eksemplarer – er det uansett for en pølse i slaktetiden å regne. Han vil likevel garantert bli stolt når Hino Forlag kan fortelle ham at han nå også er blitt «big» i Norge.