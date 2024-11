Eirik Jensen-bok utsettes – forlaget vil ta en ny runde

Utgivelsen av en bok om den korrupsjonsdømte ekspolitimannen Eirik Jensen blir utsatt. Forlaget ønsker å ta en ny runde for å sikre at alt er i orden.

Boka av forfatter Per Asle Rustad hadde opprinnelig utgivelsesdato hos Bonnier forlag 29. november. Men nå er utgivelsen utsatt til ut på nyåret, skriver Dagbladet.

– Vi mener at boken inneholder såpass mange nye aspekter at vi ønsket å ta en ekstra runde for å være helt sikre på at alt rundt både boken og lanseringen er ivaretatt, sier redaksjonssjef Andreas Hatlevik for sakprosa i Bonnier forlag.

«Dømt på løgner» har undertittelen «skyggespillet som felte Eirik Jensen».

– Tiltale og dom er bygd på påstander fra Gjermund Cappelen. Hvordan kunne det skje?, heter det i forlagets egen omtale av boken.

Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom ti år til innførsel av flere tonn hasj. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld. Han fikk i mars i fjor innvilget soningsavbrudd på grunn av sykdom. Soningsavbruddet har blitt forlenget flere ganger.