Ti år gammel hit blir tegneserie

I mars kommer Alicia Keys' hitlåt "Girl on Fire" i tegneserieformat.

I 2012 ga den amerikanske artisten Alicia Keys ut albumet «Girl on Fire». Tittellåten, en ren girl power låt, ble en kjempehit, og det er denne låten som nå har inspirert til bok, melder LitHub. Tegneserien Girl on Fire kommer ut på HarperCollins første mars. Boken er et samarbeid mellom Keys, medforfatter Andrew Weiner og illustratør Brittney Williams.

Tegneserien Girl on Fire handler om fjorten år gamle Lolo Wright. Lolo lever et helt vanlig liv frem til storebroren James blir truet på livet av politiet. Da oppdager Lolo at hun har mer styrke i seg enn det som er vanlig, ja, hun har faktisk evnen til å dytte politimannen bort, kun ved hjelp av tankene.

En Mathilda-skikkelse der, altså. Lover godt for en ny hit.