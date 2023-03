Tester reklame i lydbøker

Et pilot-prosjekt mellom Bauer Media og Aschehoug skal teste ut reklame i lydbøker. – Skrekkelig, mener én forfatter.

– Dette er et unikt prosjekt som passer vår profil og ambisjon om å være ledende på lyd og lydannonsering, sier ansvarlig redaktør i Bauer Media, Kristoffer Vangen, til Kampanje.

Samarbeidet mellom Aschehoug og Bauer Media innebærer at lytterne får tilgang til gratis lydbøker i bytte mot å høre på reklame. Det er første gang dette innføres i lydbøker i Norge.

I første omgang er det snakk om et pilotprosjekt som omfatter de tre bøkene En norsk spion av Aslak Nore, Gaven av Ellen Vahr, og Noen vet av Trude Teige. Lydbøkene legges ut på Bauer Medias egen plattform Podplay.

– Vi har sett en økning i konsumet av lydbøker de siste årene. Jeg tror et tilbud om gratis-lydbøker vil kunne bidra at flere får øynene opp for lydbokmediet og at det på sikt kan bidra til ytterligere vekst og interesse for lydbøker generelt, også for abonnementstjenestene, sier Vangen.

Frykter smitteeffekt

– Det høres helt skrekklig ut!, sier Helene Uri umiddelbart, når Bok365 spør henne hva hun tenker om å innføre reklame i lydbøker.

– Vi har jo faktisk i stor grad forlatt reklamefinansiering i film og tv og i stedet gått over til abonnementstjenester som drar inn pengene – og dette er jo en ubetinget fordel for seerne som slipper avbrudd i sine filmopplevelser. At man nå skal innføre reklamepauser i bokopplevelser, høres for meg ut som et tilbakeskritt, sier hun videre.

Hun mener at kommersialiseringen ikke vil stanse ved dette:

– Reklame vil jo uansett påvirke – smitte over på, gjøre noe med det etterlatte inntrykket av – det litterære verket. Reiselivsoperatør som reklamerer for Italia-tur i Døden i Venedig? Kakemiks-annonser i Kranes konditori?

Uri frykter også hvilke type produkter det skal reklameres for i de ulike bøkene.

– Reklamemakere er dyktige til å skreddersy reklame for antatte målgrupper. Hvis dette skulle medføre at det blir annonser for tamponger og sminke i bøker skrevet av kvinner, er det negativt. Bokmarkedet er jo kjønnsdelt nok fra før, der menn i liten grad leser bøker av kvinnelige forfattere – produktplassering av typisk feminine produkter vil ikke akkurat bidra til bedre kjønnsbalanse.

– Viktig at det ikke gjør lytteropplevelsen dårligere

– Jeg har egentlig bare ventet på det, sier Unni Lindell. – Og jeg har litt blandede følelser. Litteratur bør jo få « være i fred», men det kommer litt an på hvordan det blir gjort. Om det er før eller etter og ikke midt i. Vi må jo ta innover oss nye ting også.

Krim-kollega Sven Petter Næss er heller ikke udelt negativ til reklame i seg selv:

– Det står lite om hva forlaget og forfatterne får igjen for samarbeidet, det hadde vært interessant å vite. Jeg er ikke negativ til reklame i seg selv, så lenge reklamen ikke bryter inn i selve teksten. Det er viktig at dette ikke gjør lytteropplevelsen dårligere, med utidige reklameavbrudd og lignende.

– Dette er uproblematisk for meg som forfatter dersom jeg får samme royalty på bøkene, og lytteren får en bonus i form av at de slipper å betale for varen, sier Geir Tangen. Han fortsetter:

– Problemet er at dette fort kan spre seg inn i betalende tjenester. Vi ser jo nå at til tross for at abonnenter betaler for en tjeneste på strømming, kommer det reklame snikende inn som et tillegg. Det må ikke skje. Så er det jo klart at dersom de bryter av innleseren med stadige reklameavbrudd, blir jo lytteopplevelsen ganske dårlig.

– Forfatterne må like ideen

– Vi er i utgangpunktet villige til å prøve ut det meste for å få inntekter til våre forfattere og oppmerksomhet om våre bøker, , sier Harald Fougner, strategidirektør i Gyldendal Litteratur. Han legger til:

– Men i dette tilfellet må vi finne ut av det i dialog med våre forfattere, de må like ideen om å ha reklame-avbrytelser i bøkene sine, og det er heller ikke uvesentlig hvordan avbrytelsen skjer eller hva det reklameres for, det må man kunne påvirke, sier Harald Fougner, strategidirektør i Gyldendal Litteratur.