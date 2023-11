Teskjekjerringprisen til Horst og Sandnes

– Det heter seg at den største glede du kan ha, er å gjøre andre glade. Det kjenner jeg på nå. For bøkene om Detektivbyrå nr. 2 handler først og fremst om leseglede. Da jeg bestemte meg for å skrive for barn, bunnet det nemlig i et ønske om å prøve å gjenskape noe av den lesegleden jeg selv opplevde som barn. Ti år og mer enn 30 bøker senere, og med Teskjekjerringprisen i hånden, føler jeg at vi har lykkes – at vi har satt et varig avtrykk etter oss i barnelitteraturen, sa Jørn Lier Horst, da han i går ble tildelt Teskjekjerringpris, en av Alf Prøysens hederspriser.

«Vinneren av årets Teskjekjerringpris (en av Alf Prøysens hederspriser) har gitt et helt uvurderlig bidrag til leselyst og leseglede blant norske barn. Duoen står bak en bokserie som har solgt over tre millioner eksemplarer, bare i Norge» heter det i juryens begrunnelse.

Prisen består av en sølvplakett og 25 000 kroner. Prisene ble opprettet til ære for dikteren Alf Prøysen i 1974 gjennom et samarbeid mellom NRK og Sparebankforeningen i Hedmark og Oppland. De to partene utgjorde Alf Prøysens Minnefond, som sto for utdelingen av prisene.

Utdeling fant sted under festaften i Kulturkirken Jakob sammen med familie, venner og forlag.

– Prøysens forfatterskap har fulgt meg

– Dette er en pris som betyr enormt mye for meg, personlig. Den første boka jeg bladde i, leste i, og klusset i, var «På eventyr med Teskjekjerringa». Og det første tegnefilmen jeg laget, var Bolla Pinnsvin for NRK Barne-TV. Siden har Prøysens forfatterskap fulgt meg gjennom barndom, ungdom og voksenliv, og har – som teskjekjerringa sjøl – dukket opp med inspirasjon når jeg har trengt det som mest, sa illustratør av serien Hans Jørgen Sandnes.

– En pris til ære for Alf Prøysen er noe av det gjeveste en norsk forfatter kan motta, sier forlagssjef for barnebøker i Bonnier Forlag, Lindy Andersen. Hun fortsetter:

– Hele forlaget gratulerer med Teskjerringprisen, det er så vel fortjent!

Her er juryens begrunnelse for Teskjekjerringprisen:

Årets prisvinnere har gitt et helt uvurderlig bidrag til leselyst og leseglede blant norske barn. Duoen står bak en bokserie som har solgt over tre millioner eksemplarer, bare i Norge. I tillegg er serien solgt til 22 land.

Vi kan bare ane hvor mange ivrige små lesere disse bøkene har nådd. Også gjennom utlån i bibliotek og skolebibliotek. Bøkene har nemlig ikke bare toppet salgsstatistikken fra bokhandlerne, også utlånstallene er i særklasse. Vi snakker selvfølgelig om Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes og deres bøker om Detektivbyrå nr. 2.

Siden den første boka, Operasjon Tordensky, utkom i 2013, har de holdt et imponerende tempo, og bok nummer 33, Jakten på vikingskatten kom i mai i år. Utgivelsestakten minner nesten litt om Prøysen, som skrev mer enn 57 historier om Teskjekjerringa.

Men er det nå nødvendig med så mange bøker i en serie? Javisst. Ungene elsker serier. Og for å bli en god leser er det kun én ting som gjelder: Mengdetrening. Du må lese og lese og lese og lese … og lese for å bli flink! Da er en lang, spennende serie midt i blinken. Kanskje går det litt smått når du starter på bok nr. 1, men sannsynligvis går sidene raskere unna når du passerer bok 20 og 25. Men pass på, du må ikke bla om for fort i disse bøkene, for både i tekst og bilder kan det skjule seg spor som gjør at du kan være med å løse mysteriet.

Forfatter Jørn Lier Horst har fortalt at han selv var veldig fascinert av Hardyguttene som barn. Så kanskje det var fordi han leste så mye Hardyguttene at han ble politimann? Ja, kanskje var det all denne serielesinga i barndommen som gjorde at han ble forfatter også? Hvem vet. I hvert fall ønsket han å skape noe lignende selv – en detektivserie som gutter og jenter kunne bli helt oppslukt av – da han begynte å skrive om Tiril og Oliver og hunden Åtto i Detektivbyrå nr. 2.

Det er ingen enkel oppgave. Mange norske barnebokforfattere har forsøkt å lage detektivserier. Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes har lyktes i en helt egen skala.

Så hva er det som gjør akkurat disse bøkene så populære? Jo, som Prøysen tar de sitt publikum – barna – på alvor. Tegningene gir bøkene humør og fart. De er presise og vennlige. Ungene kan forstå og kjenne seg igjen i småbyen Elvestad. Teksten er skrevet i barnehøyde. Både illustratør og forfatter leverer på barneleserens premisser. Og holder seg selv klokelig i bakgrunnen.

Men, heldigvis, det er ikke slik at opphavsmennene er engstelige for å møte sitt publikum. Tvert i mot liker de veldig godt å treffe leserne sine. De er gode formidlere også. Som reiser land og strand rundt for å underholde fansen. Måtte de fortsette med det!

Det er en glede å gi årets teskjekjerringpris til Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes.