Terningkast trekker unge lesere

Bølgene gikk høyt da NRK innførte terningkast. Nå melder NRK om 22 prosent økning blant lesere under 30 år.

Det ble atskillig spetakkel – ikke minst blant litteraturkritikerne på Marienlyst – da NRK innførte terningkast

Men på leserfronten har grepet gitt positiv effekt, mener prosjektlederen bak endringen: Siden innføring av terningkast på kunst, teater og litteratur har antall lesere av kritikken økt, kan prosjektleder for anmeldelser i NRK Rune Håkonsen berette til Journalisten.

«Skyver teksten unna»

Da det stormet som verst, rykketkritikere innenfor litteratur, kunst og scenekunst rykket ut med en beklagelse på Kritikerlagets nettside:

«Vi, kritikerne av scenekunst, litteratur og visuell kunst, ønsker ikke terningkast i anmeldelsene vi skriver. Vi er lei oss over ikke å ha blitt hørt i denne saken. For nå skjer det: Nå blir det terninger overalt. Tydelighet i anmelderiet, altså terningkast, gir flere lesere, påstås det. Vil flere enn før lese anmeldelsen av Jon Fosses siste roman når den får terningkast 4? Det gjenstår å se. For dette mener vi blir glemt: Terning-tydelighet i anmelderiet kan skyve teksten unna, gjøre den mindre viktig, og – ikke minst – forenkle hele kunstkritikken.»

«Gir ikke rom for undring»

De ni – Knut Hoem, Thula Kopreitan, Anne Cathrine Straume, Leif Ekle, Ola Hegdal, Shana Fevang Mathai og Jonas Hansen Meyer – fortsatte:

«Ikke alt trenger å lande på en talldom. Kunst er nyanser, tvil, refleksjon og grubling – og en anmeldelse er å åpne et rom som kritikeren og leseren kan gå inn i sammen. Kritikk er dom, ja da, men ikke bare det. Kritikeren sitter ikke på fasiten. I sitt vesen er kritikk meningsbærende journalistikk. Terningen er forbrukerjournalistikk. Ulempen er at den er absolutt og unyansert. Den er forenklende. Den bidrar til kravet om at alt skal kunne måles og rangeres. Vi motsetter oss at kritikken skal være slik. Terning gir ikke rom for undring. Ikke i det hele tatt.»

– En suksess

Men drøye tre måneder etter innføringen sier prosjektleder Håkonsen seg godt fornøyd med terningens inntog:

– Det er en suksess. Den innføringen har gjort at kulturkritikk i NRK treffer et større og yngre publikum, sier han til Journalisten, og kan melde om 22 prosent økning i antall lesere under 30 år. – Terningen er et sterkt symbol, spesielt for yngre lesere. Det er en tydeliggjøring, og vi ser at det gjør det lettere å velge, sier Rune Håkonsen.