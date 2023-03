«Tatovøren i Auschwitz» blir TV-serie

Handlingen i den bestselgende romanen «Tatovøren i Auschwitz» skal nå ta plass i en Viaplay-serie.

Jonah Hauer-King og Anna Próchniak stiller i hovedrollene når Viaplay-serien, som baserer seg på den kjente romanen, skal bli TV-serie. Melanie Lynskey portretterer bokens forfatter Heather Morris, og den seksdelte serien regisseres av Tali Shalom-Ezer. Premieren på serien, som er under innspilling, blir en gang i løpet av neste år, melder Viaplay.

Romanen, som er basert på en sann historie, har solgt over 12 millioner eksemplarer. Den skildrer hvordan Lale Sokolov ankommer Auschwitz-Birkenau i 1942, hvor han blir tvunget til å tatovere medfangene. En dag er det en ung kvinne ved navn Gita Furman han skal tatovere. Møtet blir spesielt, og Lale bestemmer seg for å gjøre alt som står i hans makt for at de begge skal overleve leiren.

– Det er en stor ære å fortelle Lales utrolige historie, som han var så modig å dele. Jeg har den største respekt og beundring for hans evne til å finne menneskelighet og vennlighet på de mest umenneskelige steder, sier Jonah Hauer-King.

– Jeg vet at det ikke blir lett å fortelle denne historien, men jeg skal ta vare på historien deres med den største respekt, sier Anna Próchniak – og legger til at hun opplever skuespilleroppdraget som en stor ære.

Viaplay har rettighetene for serien i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederland, Polen, Estland, Latvia og Litauen.