Markerte sin solidaritet med Ukraina

– Ved å angripe kulturarven til et folk, angriper man dets sjel, sa appellant Tage Pettersen.

70 organisasjoner fra kulturfeltet samlet seg i dag foran den russiske ambassaden i Oslo, for å vise sin motstand mot Russlands vedvarende angrep på Ukraina.

– I solidaritet med det ukrainske folk og våre kulturkollegaer samles vi for å vise vår avsky mot krigføringen, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen på vegne av aktørene.

Under fanen “Solidaritet med Ukraina” samlet de ulike kultur-organisasjonene seg med appeller og kunsterniske innslag fra Oslofilharmonien for å kreve at krigen stanses.

– Ett år senere står vi her igjen!

– 24. februar i fjor startet Vladimir Putin og Russland det de kalte en spesiell militæroperasjon. Alle vet at det var en feig omskrivning av en eskalering av konflikten til en fullskala angrepskrig. Et fullstendig forkastelig angrep på et naboland, fullstendig uten respekt for nasjonale og internasjonale lover og folkeretten, sa Aschehoug-forlegger Mads Nygaard. Han kalte også Russlands forsøk på å utradere Ukrainias identitet og kultur «grotesk»

Kultur-Norge demonstrerte for nøyaktig ett år siden sin avsky mot den russiske angrepskrigen.

– Ett år senere står vi her igjen! Til befolkningen i Ukraina sier vi: Vi står sammen med dere og støtter dere. Vi beundrer deres kraft og utholdenhet. Hold ut! En gang kommer freden tilbake og samfunnet kan bygges opp igjen, basert på demokrati og kultur. Også da skal vi stå sammen og hjelpe dere», sa Nygaard.

Han rettet også en appell mot den russiske ambassadøren, som befant seg et steinkast unna dagens makering:

– Bare noen meter fra oss sitter Russlands ambassadør og gjemmer seg bak blendingsgardinene. Til deg og din leder i Moskva sier vi: Angrepet er en krig som for alltid vil klebre seg til den russiske historien og landets ledere. Stans krigen nå!

– Et angrep også på Ukrainas historie

– Jeg er imponert over hvordan ukrainerne står opp mot Putins kuler og bomberegn. Ikke bare på slagmarken. Men også gjennom journalistikk, litteratur, dikt, sang, bilder og malerier, sa Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Familie- og kulturkomiteen.

Siden krigen brøt ut har rundt 250 kulturelle steder i Ukraina blitt ødelagt eller skadet, i følge UNESCO. Dette er museer, bibliotek, monumenter og religiøse steder.

– Det er ikke bare mennesker som blir angrepet, men også Ukrainas historie. Ved å angripe kulturarven til et folk, angriper man dets sjel. Eller som kunstneren Öde Nerdrum nylig skrev: “Selve beviset på menneskelig eksistens blir utryddet”, sa Pettersen.

Han har utfordret regjeringen på Stortinget på hvordan Norge kan bidra til å ivareta den ukrainske kulturarven:

– Det er fordi vi ser at krigen i Ukraina i stor grad handler om Kreml sitt ønske om å viske ut Ukrainas kulturelle egenart. Bevaring av ukrainske kulturminner er utvilsomt en viktig del av motstanden mot russisk aggresjon. Norge må ta en ledende rolle både med tanke på bistand til beskyttelse og gjenoppbygging.

Pettersen avsluttet med en appell om beskyttelse av Ukrainas kulturarv:

– La oss stå sammen for å beskytte Ukrainas journalister, kunstnere og kulturarv. La oss stå sammen med det ukrainske folk i deres kamp for å bevare sin egen kultur og sin egen nasjon.