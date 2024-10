– Tar ikke samfunnets leseutfordringer på alvor

Administrerende direktør i Forleggerforeningen Trine Skei Grande er ikke imponert over regjeringens bevilgning til leselyst.

«Trygve Slagsvold Vedum snakker fint i finanstalen om hvordan vi skal forsvare det norske og Norge, og hvordan vi skal skape et inkluderende samfunn. Men uten et lesende folk og et levende språk, er det ikke noe å kjempe for».

Det skriver Forleggerforeningen i en pressemelding. Foreningen er skuffet over midlene som nå blir formidlet til lesing i statsbudsjettet, og kaller det «småpenger». Videre skriver de:

«En lesende befolkning er en forutsetning for demokratiet vårt. I dag går hvert femte barn ut av norsk skole uten å kunne lese godt. Å satse på lesing er å gjøre befolkningen rustet til å ta vare på demokratiet. Denne muligheten lar regjeringen gå fra seg».

– Det er alvorlig at man ikke har tatt inn over seg den lesekrisen vi står i. Det blir litt hult når man er så engasjert for demokratiet og mot utenforskap når man ikke forstår hvor viktig språket vårt og leseferdighetene er for å lykkes, sier Skei Grande.

«Læremidlene er glemt»

Forleggerforeningen er også skuffet over at regjeringen ikke følger opp sin egen ambisjon om å fylle norske klasserom med læremidler. Foreningen skriver følgende i sin pressemelding:

«Det foreslås ikke en krone til innkjøp av læremidler i dagens forslag til statsbudsjett. Veldig mange norske elever må nøye seg med løse ark og gamle bøker som ikke dekker dagens kompetansemål. Samtidig vet vi at norske barn og unge leser både dårligere og mindre enn før. Dette kommer til å få store konsekvenser for fremtiden vår».

– Det er en stor nedgang i innkjøp av læremidler til norske skoler, og de pengene som Stortinget har vedtatt når ikke elevene. Da er det rart at regjeringen ikke har nye virkemidler for å sikre barn kvalitetsmessige læremidler, sier Skei Grande.