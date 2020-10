– Tar ikke en for laget

Anne Holt og tre andre forfattere går ut mot de sju bestsegende forfatterne som har havnet i lydbok-bråk.

Ikke før hadde vi publisert saken om innlegget der Fagbokforlagets Ann-Kristin Vasseljen hevder at lydbok-oppsigelsene fra de sju er ugyldige, kom det et nytt innlegg om saken i VG.

Nå er det de profilerte forfatterne Anne Holt, Roy Jacobsen, Gunnar Staalesen og Helene Uri som står sammen bak overskriften Adjø, solidaritet.

«Det er lov å tenke på egen lommebok og kjempe for egne interesser. Solidarisk er det imidlertid svært langt fra å være», åpner de.

Bakgrunnen for saken er at syv kjente forfattere i Strawberry-systemet har prøvd å ta tilbake egne lydbokrettigheter for å publisere nye innlesinger av bøkene sine hos konkurrent.

«Flere av de syv forfatterne som står bak kronikken har imidlertid meldt seg ut av Forfatterforeningen. Unni Lindell begrunnet sin utmeldelse med at hun hadde sett seg lei på «at de nekter sine medlemmer å forhandle frem sine egne royaltysatser». En slik forhandlingsmulighet vil åpenbart favorisere bestselgerne, men dette er det selvsagt helt lov til å gå inn for. Derfra til å forsøke å hevde at man gjennom den aktuelle konflikten «tar en for laget» – som angjeldende advokatkontor stolt hevdet på Facebook – er imidlertid et stykke vei å gå», skriver kronikkforfatterne i VG.