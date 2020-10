– Oppsigelsen ikke gyldig

Forlagssjefen i Lydbokforlaget mener lydbøkene Horst og Strawberry har laget, folkelig kan kalles "piratutgaver".

«Lydbokforlaget som forholder seg lojalt til Normalkontrakten, anser ikke oppsigelsen som gyldig. Å kreve at det skal bli solgt CDer, når ingen kjøper CDer lenger, er meningsløst. Vi mener at det riktige er å se på om forfatterne har fått verket solgt og fått inntekter. Og det har de altså», skriver Ann-Kristin Vasseljen, som er forlagssjef i Lydbokforlaget, i et innlegg i VG i dag.

Storytel avventer

Bakgrunnen er en kompleks sak der sju profilerte forfattere i Strawberry-systemet vil ta tilbake rettighetene de mener å eie fra Lydbokforlaget (Fabel) og legge ut lydbøker ut på strømmetjenesten EBOKPluss. De sju er: Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Tom Egeland, Tom Kristensen, Vetle Lid larssen, Anne B. Ragde og Unni Lindell.

Storytel fikk også tilbud om disse bøkene. Anders Neraal i BOK365 skildrer det slik i sin artikkel Duket for showdown :

«Storytel undersøkte imidlertid med Lydbokforlaget om hvem som hadde utgiverrettighetene til titlene og fikk tilbakemelding at Lydbokforlaget bestrider oppsigelsene. Storytel returnerte derfor lydbøkene til Strawberry. Samtidig returnerte Storytel også tilsvarende titler mottatt fra Lydbokforlaget, og har dermed plassert seg trygt på gjerdet.»

«Piratutgaver»

Ann-Kristin Vasseljen mener i innlegget i VG at forfatterne driver et høyt spill med sine forfatterkollegers åndsverk, og de driver et høyt spill med den norske bokbransjens respekt for normalkontraktverket:

«På tross av at forfatterne og deres advokat er godt kjent med Lydbokforlagets oppfatning, har Strawberry gått til det skritt å produsere parallellutgaver (folkelig kalt «piratutgaver»), vel vitende om at disse etter vårt syn bryter Lydbokforlagets utgiverrett. Når Storytel ikke vil inkludere disse omstridte utgavene i sin tjeneste, kan ikke det komme som en overraskelse på Strawberry og Horst», skriver hun.

