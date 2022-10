Takket nei til filmavtale

Etter at Linda Klakken ga ut bok om drapet på Trude Espås i Geiranger i 1996, har hun blitt oversvømmet av tilbud fra film- og TV-bransjen.

Forfatter og journalist Linda Klakken, som i forrige uke ga ut boka Jakten. På sporet av mannen som drepte Trude Espås på Kagge forlag, har fått mange spørsmål om salg av rettighetene til film og TV etter lanseringen.

Hun har i imidlertid takket nei til alle.

– Jeg er smigret over interessen, men penger har aldri vært drivkraften i dette prosjektet, sier Klakken til NTB.

Flere norske og utenlandske produsenter har meldt interesse for prosjektet, samt to Emmy-nominerte regissører. Klakken opplyser at hun har takket nei av hensyn til Trude Espås’ etterlatte.

I boka skriver Klakken blant annet at politiet som etterforsket drapet på Trude Espås i 1996, kan ha tatt feil om når 20-åringen ble drept. Hun mener dette åpner muligheten for at noen helt andre kan ha stått bak det uløste drapet.